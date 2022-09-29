【施政報告】三大社團倡盡快改革地區行政　陳勇：可先在5區試行「關愛隊」

▲ 新社聯代表、立法會議員陳勇。（經濟日報資料圖片）

特首李家超將於下月19日宣讀《施政報告》，三大社團今日約見對方表達意見，建議當局盡快改革地區行政工作，又關注「18區關愛隊」組成及定位等具體細節。

港島各界聯合會、九龍社團聯會及新界社團聯會建議，政府可與三大社團簽訂「地區服務及關愛隊伍」合約，恆常撥款支持地區工作。

新社聯代表、立法會議員陳勇指，三大社團建議的「18區關愛隊」，定位應介乎新加坡的地區管理，以及內地的「街道辦」之間。他又倡推出先導計劃，率先在全港其中5區和8區試行，再循序漸進推廣至全部18區。

新社聯另一代表、同樣擔任立法會議員的李世榮則指，官員會上並無仔細交代整個關愛隊組成部分，但相信基層社團將佔重要角色；又估計日後關愛隊的定位，僅次於6支紀律部隊，以及兩個輔助機構，即民安隊及醫療輔助隊，形容層次比較高。

九社聯會長王惠貞則建議，政府可與三大社團簽訂合約，納入地區長期合作指定團體名單，民政事務總署可設立專項資金作恆常支持，並由各區民政事務處督導具體工作。

港島聯理事長、立法會議員蘇長榮亦建議，政府應加強地區管治及統籌力量，並向地區組織分配更多資源。

另外，他們又認為，目前在地區行政上存在諸多問題，例如政府與地區溝通管道和協同不足，亦未能解決地區及資源配置等問題。

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責任編輯：胡偉明