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【香港新市容】店鋪阻街故態復萌　卓永興：已囑咐各部門長期作戰、恆常監察

政治 22:56 2022/09/29

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卓永興今日前往荃灣視察，小販管理隊正檢取違規擺放的貨物及發出罰單。（卓永興 Facebook）

「政府打擊衞生黑點計劃」自8月開展以來，政務司副司長卓永興頻頻落區視察。他表示，視察時店鋪大為收斂，惟之後又故態復萌，情況反覆。不過，他形容是「預期之內」，並已囑咐各部門要長期作戰、恆常監察、持續執法，才可以扭轉局面。

卓永興星期二（27日）上午前往大埔墟四里（即廣福里、大榮里、大光里、大明里）及鄉事會坊，視察多個部門聯手打擊店鋪阻街的行動；今日（29日）則前往荃灣楊屋道街市，以及附近的川龍街、新村街、禾笛街和河背街視察。

他在社交平台表示，荃灣部分菜販多年來無限向外伸延，將貨物和發泡膠盒擺放在行人路，有人甚至做「街霸」，佔據整條行人路。市民如非光顧，只能走出馬路與車輛爭路，險象環生。

卓永興續指，荃灣區自去年年底起採用聯合行動方式打擊店鋪阻街，並按需要加入其他部門一同執法，包括加入環保署，打擊叫賣引起的噪音，行動至今街道情況已大有改善。

他強調，政府將堅定不移，動員地區力量按「地區事項統籌工作組」的指示，由10月起在全港18區陸續採取聯合行動的執法模式打擊店鋪阻街，相信只要持之以恆，這個問題必定得到解決。

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責任編輯：陳葆琳

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