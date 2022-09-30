  • 27°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 10:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【突發意外】20歲港女倒斃台北公廁　身上遺字條：不要隨便跟靈界的人溝通

社會 07:19 2022/09/30

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

台北市萬華區龍山寺發現離奇意外，據報一名20歲香港籍留學女生，倒斃於廁所廁格內，初步懷疑自殺身亡。據報台北警方於死者身上找出字條，「不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起、要清理很麻煩」等字條。警方正聯絡家屬、調查死因。

綜合多間台灣傳媒報道，昨日（29日）有清潔員打掃龍山寺一個女廁時，發現其中一間無法打開，沒人回應，通知保安員查看後，赫然發現打扮中性、年約20歲女子倒斃在廁所；救護員趕到時，女子明顯死亡。

據報台北警方初步調查稱，死者姓鍾，據閉路電視畫面發現，事發於昨早11點左右，死者獨自往台北市龍山寺，進去女廁之後卻未離開，也未見閒雜人等尾隨，而現場也未見打鬥痕跡。

警方之後在她的身上找到紙條2張，寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，請各位原諒我」、「不要隨便跟靈界的人溝通」字句，初步懷疑她輕生。

【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能　泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀
17:00 2022/09/29
【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀
【結婚習俗？】準人妻被迫婚前入老爺房瞓一晚　未婚夫安慰︰爸爸為人很正直
16:55 2022/09/29
【結婚習俗？】準人妻被迫婚前入老爺房瞓一晚　未婚夫安慰︰爸爸為人很正直
【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU
13:49 2022/09/29
【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU