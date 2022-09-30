【突發意外】20歲港女倒斃台北龍山寺公廁　身上遺字條：不要隨便跟靈界的人溝通

▲ 台北市萬華區龍山寺發現離奇意外。（資料圖片）

台北市萬華區龍山寺發現離奇意外，據報一名20歲香港籍留學女生，倒斃於廁所廁格內，初步懷疑自殺身亡。據報台北警方於死者身上找出字條，「不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起、要清理很麻煩」等字條。警方正聯絡家屬、調查死因。

綜合多間台灣傳媒報道，昨日（29日）有清潔員打掃龍山寺一個女廁時，發現其中一間無法打開，沒人回應，通知保安員查看後，赫然發現打扮中性、年約20歲女子倒斃在廁所；救護員趕到時，女子明顯死亡。

據報台北警方初步調查稱，死者姓鍾，據閉路電視畫面發現，事發於昨早11點左右，死者獨自往台北市龍山寺，進去女廁之後卻未離開，也未見閒雜人等尾隨，而現場也未見打鬥痕跡。

警方之後在她的身上找到紙條2張，寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，請各位原諒我」、「不要隨便跟靈界的人溝通」字句，初步懷疑她輕生。

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責任編輯：吳卓峰