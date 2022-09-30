【突發意外】20歲港女倒斃台北龍山寺　風水命理師分析「通靈」下場

▲ （臺北觀光協會香港辦事處）

台北市萬華區龍山寺發現離奇意外，當地傳媒更找來命理師，分析所謂女子死因。據報一名20歲香港籍留學女生，倒斃於廁所廁格內，初步懷疑自殺身亡。台北警方於死者身上找出字條，「不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起、要清理很麻煩」等字句。

針對兩張離奇字條，「請不要隨便跟靈界的人溝通」，台灣傳媒《ETtoday新聞雲》訪問名門命理教育協會創會理事長楊登嵙，他表示，身體較差、運勢較差以及八字較輕的民眾，若試圖跟靈界溝通，尤其是和「好兄弟」等較陰鬼神連繫，或較容易發生「卡陰」情況，可導致健康、運勢走下坡，甚至發生憾事。

楊登嵙提醒，若民眾體質「可跟靈界溝通」，可到大廟向神明祈求護身符，並向神明表示「只想當一般人、不要神通」，加上心中堅定拒絕與靈界溝通；以及在靈界試圖溝通時，透過護身符請求神明幫助，這樣一來就能漸漸改善情況，讓生活回到正軌。

綜合多間台灣傳媒報道，昨日（29日）有清潔員打掃龍山寺一個女廁時，發現其中一間無法打開，沒人回應，通知保安員查看後，赫然發現打扮中性、年約20歲女子倒斃在廁所；救護員趕到時，女子明顯死亡。

據報台北警方初步調查稱，死者姓鍾，據閉路電視畫面發現，事發於昨早11點左右，死者獨自往台北市龍山寺，進去女廁之後卻未離開，也未見閒雜人等尾隨，而現場也未見打鬥痕跡。

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責任編輯：吳卓峰