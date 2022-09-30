【偷拍裙底】伊利沙伯中學畢業生涉校內偷拍裙底被捕　校方：不就個別學生行為回應

▲ 涉事學校為伊利沙伯中學。（資料圖片）

一名18歲青年涉嫌在學校偷拍裙底被捕，案件涉及兩名受害女子，年齡分別為18及19歲。據了解，涉事學校為伊利沙伯中學。校方回覆稱，事件現已由警方處理，學校不會再作個別回應，又指一般涉學生行為的嚴重個案，會由訓輔組進行調查及作情緒支援，校方調查期間亦會聯絡警方及教育局作咨詢。



警方指，據報一名男子在校內疑偷拍數名女子裙底，旺角警區主動調查，重案組人員根據線報及經深入調查後，鎖定一名男子。警方昨日（29日）下午於牛頭角區一個單位內拘捕該名18歲姓林本地男子，涉嫌非法拍攝或觀察私密部位被捕，他現正被扣留調查。行動中，警方在被捕男子身上檢獲一部懷疑涉案的手提電話。

伊利沙伯中學校長陳祥偉回覆指，校方於9月26日及9月30日得悉有網媒報導，一名畢業生於上一個學年的行為個案。他指，事件現已由警方處理，學校不會再作個別回應，而就一般的學生個案的處理，校方亦一貫秉持保密原則，不會向外披露內容，以保障所有涉事學生的私隱，亦不會對外就個別學生的行為回應。

學校的處理程序方面，陳祥偉說，所有涉學生行為的嚴重個案，一貫由訓輔組進行調查及作情緒支援。調查期間，學校會聯絡警方及教育局作咨詢，並跟相關的學生及家長面談，講解學校的處理及他們應有的權利。同時，校方會為受到困擾的學生，提供情緒支援。

他又指，學校一向關顧學生的全人發展，並關注學生的行為及情緒表現，對所有個案都會作即時個別跟進，並秉持專業守則，為有需要的學生提供行為上及情緒上的支援。

警方重申，對任何非法拍攝私密部位或其他風化罪行，均採取零容忍的態度，必定會嚴正執法，將犯人繩之於法。警方提醒市民，非法拍攝私密部位屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁5年。

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記者：黃悅晴、余思嵐