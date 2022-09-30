【偷拍裙底】涉於伊利沙伯中學內偷拍裙底　18歲青年被捕

▲ 涉事學校為伊利沙伯中學。（資料圖片）

一名18歲青年涉嫌在學校偷拍裙底被捕，案件涉及兩名受害女子，年齡分別為18及19歲。據了解，涉事學校為伊利沙伯中學。



警方指，據報一名男子在校內疑偷拍數名女子裙底，旺角警區主動調查，重案組人員根據線報及經深入調查後，鎖定一名男子。警方昨日（29日）下午於牛頭角區一個單位內拘捕該名18歲姓林本地男子，涉嫌非法拍攝或觀察私密部位被捕，他現正被扣留調查。行動中，警方在被捕男子身上檢獲一部懷疑涉案的手提電話。

伊利沙伯中學回覆指，事件交由警方跟進，涉事人士已畢業，校方暫未有任何跟進行動。

警方重申，對任何非法拍攝私密部位或其他風化罪行，均採取零容忍的態度，必定會嚴正執法，將犯人繩之於法。警方提醒市民，非法拍攝私密部位屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁5年。

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記者：余思嵐、黃悅晴