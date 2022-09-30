【泰國旅遊】疫後第一飛直擊　曼谷最紅酒店登場火車夜市重開【內附連結】

▲ 香港入境「0+3」，已回復正常入境措施的泰國，絕對是疫後第一飛目的地首選。

香港檢疫終於變「0＋3」，港人已瘋搶機票出外旅遊，已回復正常入境措施的泰國，絕對是疫後第一飛目的地首選。闊別兩年去曼谷，要日日歎Spa行夜市，入住城中熱話酒店，報復式旅遊不再是夢。

美式復古酒店



曼谷地標King Power Mahanakhon，馬賽克式的外形相當搶眼，集酒店、住宅式公寓及觀景台於一身。原先計劃中的The Bangkok EDITION酒店胎死腹中，換來另一美國品牌The Standard，前衞的美學設計帶來話題，吸引無數網紅及名人前來入住及打卡。



The Standard於今年才在亞洲首度插旗，這個源自美國的品牌向來玩味十足，全球有8間分店，並已迅速擴展。每間均有趣而充滿個性的設計感，更被AHEAD Awards獲選為亞洲最佳新酒店，是城中最熱門酒店也不誇張。

▲ 酒店地下入口設計充滿熱帶感，藤織網燈罩靈感源自傳統魚網。（張頌婷攝）

型格打卡設計



The Standard風格極有新鮮感，酒店每個角落均是玩味打卡位，由大堂、餐廳及房間內各種美式復古及藝術布置，貫徹弧形綫條，鮮艷用色及鏡面設計，有型而不失格調，甚有荷里活著名導演魏斯·安德森（Wes Anderson）的電影場景影子。



酒店共有155間客房，面積由430呎起，有7種房型，進駐大樓18層，雖然沒有居高臨下的景色，大廈呈四方形，有4面不同坐向的城市景觀。房間不算特別寬敞，但處處是靚相位，大型鏡面增加開揚感，充滿懷舊風的梳化如美式餐館，拱門設計的衣櫃，迷你吧及浴室亦沿用相同曲綫，極有格調。

▲ 下午茶專用的房間 Tease 設計帶點草間彌生的美學，連職員制服也是同一色系。（張頌婷攝）

特色餐廳天台酒吧



酒店大堂酒廊如畫廊般充滿藝術感，放滿玩味濃郁的擺設及植物點綴，營造出熱帶Resort的氛圍。下午茶專用的房間Tease，以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，黑白波點及幾何綫條如走入了兔子洞般魔幻。美式扒房The Standard Grill地板以65,000個美金硬幣砌成，早上供應套餐，午及晚市則做傳統燒烤及海鮮。另一間墨西哥餐廳Ojo Bangkok位於高空，更是當地預約困難店，訂座爆滿到10月。



住客更可免費進入觀景台Mahanakhon Sky Walk一次，有著名的透明玻璃平台，可一嘗在高空走貓步。曼谷最高天台酒吧Sky Beach亦在此，不過曼谷雷暴頻繁，我們就親身經歷了一次因下大雨而要「走鬼」的有趣體驗。

The Standard, Bangkok Mahanakhon

地址：114 Narathiwas Road, Silom Bangrak, Bangkok

電話：+66-2-085-8888

房價：每晚由5,952泰銖起（約1,237港元）

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著名品牌古法按摩



沒有做一場正宗的按摩水療，就像沒有來過泰國旅行。著名水療品牌Divana，去年在Lumphini區開設了旗艦店Divana Scentuara Spa，有齊所有傳統及摩登療程，可讓你大做特做，一洗這兩年間的抗疫疲勞及苦悶，讓身心來個大清洗。



Divana向來以多花款為賣點，如芒果香檳療程、金箔療程等，亦有一些有趣的古法按摩。其中Aurora of Ayothaya有一個火燒過程，將香料及草藥放在肚子上點火燃點，看似可怕，但其實可將體內的空氣排走及促進循環。而Organic Golden Silk Royal Pampering則使用充滿蛋白質及氨基酸的金絲，並將身上的粉末塗抹，令皮膚更加光滑。



基本的推油按摩療程也相當不錯，210分鐘已包括足浴、磨砂、推油及浸牛奶浴，可自選Divana的天然按摩油及磨砂產品，有香茅、柑橘、茉莉花等香氣，各有放鬆、提神、抗衰老等不同功效，做完療程後容光煥發的感覺，泰值得！

Divana Scentuara Spa

地址：16/15 Soi Somkid, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok

電話：+66-6-3474-6566

營業時間：平日11am-11pm，周末10am-11pm

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火車夜市浴火重生



在曼谷不夜天，晚上當然要行夜市購物宵夜，行程才圓滿。曼谷拉差達火車夜市的經典彩虹色的帳蓬，在2021年不敵疫情結業，成為旅遊回憶。早前轉手恢復營業，改名成The One Ratchada重開，更換上全新白色帳蓬及小清新設計，叫人耳目一新。



整體格局跟以前分別不大，都是左右兩旁為貨櫃小店及酒吧，不過昔日的火車Logo及古董車打卡位也消失了，中間則是白色帳蓬的美食及精品攤檔。雖然數量不及以往多，但通道比以前更寬闊好行，而且路面也鋪得更加平坦企理，亦在通道間多了大量座位，遊人可以坐下吃東西休息。



夜市美食亦換上新款式，傳統的煎鵪鶉蛋、煎薄餅及椰子甜品以外，還有很多IG-able的當紅打卡小吃，例如網狀的斑蘭班戟、彩虹日式捲餅、韓式生醃醬油海鮮及牛油果食品等等，多到選擇困難，而火山排骨、泰菜等則在另一邊的美食廣場或貨櫃餐廳可以吃到。夜市晚晚營業，一晚將所有泰國夜市美食吃進肚中。

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The One Ratchada

地址：QH89+RF8, Khwaeng Din Daeng, Din Daeng

營業時間：5pm-1am



旅遊Info

簽證： 持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣： 1港元約兌4.8泰銖

機票： 國泰航空每日有航班直飛曼谷，票價由3,193港元起。

入境： 已完成接種疫苗的外國旅客只需出示疫苗證明，未接種或未完成疫苗的旅客提供72小時進行的病毒檢測陰性證明，即可入境泰國，紙本及電子版本均適用。機場職員或邊境工作人員將於抵達關口抽樣檢查，如未接種疫苗的旅客未能出示陰性證明，需要即場進行專業抗原檢測。

鳴謝： 泰國政府旅遊局（香港）

記者：張頌婷