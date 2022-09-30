【健康問題】疫情損精神健康　機構助廉價求診私醫

▲ 新生精神康復會督導主任林銘偉（中）呼籲市民，不要忽視精神狀況，及早就醫免惡化。（湯致遠攝）

疫情持續近3年，社交距離措施令不少人生活壓力變大，而成人出現精神健康問題趨多。新生精神康復會在疫情間推出了支援計劃，讓輪候公立醫院精神科門診的市民，可用低廉價格及早在私家精神醫生處得到支援，避免狀況惡化。從事餐飲業的呂先生2020年底患上驚恐症，搭乘交通工具都困難，幸而受惠於計劃，免負擔逾4,000元私家專科診金，情況終有好轉。

省逾4千元診金 驚恐症男好轉

有鑑於公立醫療的精神科專科服務動輒輪候長達1、2年，新生精神康復會的「精神科醫療資助及社區支援計劃」在2021年1月時展開，年滿18歲的香港居民，若正輪候公立精神科服務可以透過機構轉介，若收入低於入息中位數則可每次支付150元診金向私立精神科求助，若收入少於入息中位數的一半，則可以費用全免。

計劃受到周大福醫療基金、傅德蔭基金及施永青基金共同資助，共設有700個名額，目前已經進入第3期，有210人獲批，市民可以在今年12月底前申請援助。申請者大部分需要透過機構轉介，申請遞交後大約1周內便可以見到私家醫生，獲批個案一年可向私家診所求醫12次。

新生精神康復會督導主任林銘偉指，最新申請個案有明顯增加，按年增五成。他說今年6至9月平均每日接收大約6、7個成人申請，獲批個案中過半抑鬱症，15%為焦慮症。

免公院長時間輪候 惡化病情

他分析個案增或與疫情有關係，經濟不景氣，加上疫情反覆，政府曾收緊社交距離措施，不少行業無法營業影響打工仔，且減少社交活動多困在家，都令人精神壓力增加。他呼籲市民不要忽視自己的精神狀況、諱疾避醫，及早接受私家精神科醫生服務，能避免惡化。

呂先生今年30歲，與無業的母親共住，是家中唯一經濟來源，每月收入約1.8萬元，第4波及第5波疫情收入減至1.4萬元，壓力驟增。2020年12月的冬至日，他乘巴士突感頭暈難以呼吸，更由每周一次惡化至每日一次，乘港鐵需隔幾站步出車廂調適，「好似被箍住頸咁，半個鐘車程搭咗3個鐘頭。」最後他被轉介至新生精神康復會，8月初時見私家精神科醫生接受藥物治療，才漸好轉。

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記者：袁澍