【MIRROR復工】姜濤母親憶當年內地來港生活　新移民言語不通靠兒子學廣東話

現年23歲的MIRROR成員姜濤復工在即，有傳他準備起程前往巴黎出席時裝周，並轉往英國為首隻英文歌作準備，計劃打入國際時場。

另一方面，姜濤媽媽日前為兒子曾就讀的幼稚園撰文，在該校慶祝40周年的校刊中，提起當年兒子就讀書時期的點滴，憶起初抵香港不諳廣東話時，全靠學習能力強的兒子來擔任她的廣東話老師。

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由上海移居香港

姜濤年幼時隨母親從上海移居香港，就讀位於灣仔的愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園，今年是該校的40周年校慶，校友姜濤的媽媽姜楊文娟獲邀回到兒子的母校探訪，並為學校40周年推出的特別校刊撰文。

姜媽媽憶起當年與兒子初到香港時，姜濤只會說家鄉話和國語，直到3歲就讀幼稚園，起初上學時姜濤不懂與其他人溝通：「為了跟小朋友互動，他好努力學習，語言發展得很快，上學不到幾天，回來已經可以說得幾句廣東話，我感到非常驚訝，自此，我也跟他一句一句的學習，他竟然是我的廣東話老師呢！」

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她又大讚兒子生性聰明好動，很喜歡上學學習：「我這個內地人對於孩子上學，很多事物都未認識，多謝學校所有老師和職工都好有愛心，態度非常友善。」姜媽媽特別點名感謝盧校長：「那時我身體不太好，有時照顧蹦蹦跳的姜濤也感到吃力，教職員都適時給予幫助，讓姜濤可以在一個快樂又安全的園地裡進行學習生活。」

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在中學時期曾遭受欺凌的姜濤，至今走出陰影、參加《全民造星》追夢，順利出道組成MIRROR，姜媽媽全都看在眼內，並謂：「過去，姜濤雖然曾經受挫折，但仍然勇敢面對，也藉此擴闊視野，學習頓悟人生。今日，看見他的成長，為孝順善良，謙虛有禮，發奮圖強，都感謝昔日母校的栽培。」

在最後她更揚言，如果將來姜濤有孩子，希望讓孫兒入讀該幼稚園：「讓孩子們好好享受三年美好學習時光。」

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打入國際

MIRROR因為紅館演唱會意外後宣布休團兩個月，近日各成員而經開始為復工作準備，包括打頭陣於10月3日推出、由Stanley（邱士縉）擔正的ViuTV劇集《野人老師》。

有消息指姜濤復出後，將會飛往巴黎出席時裝周，隨後便會轉飛到英國為即將推出的首隻英文歌作準備，為進軍國際市場鋪路。其實早於今年6月，姜濤飛到美國為電影進行拍攝後，曾轉飛英國，有傳此行正是為這首英文歌作準備，但因為出現意外事件，令整個計劃延期至今。

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