【母子戀】細佬與大20歲女友拍拖獲贈PS5　港男苦惱：阿媽叫我勸佢哋分手

▲ 媽媽想叫港男勸細佬與女友分手。

雖說愛情無分年齡界限，但要父母接受也不容易。有港男在網上討論區發帖指，細佬認識了一名阿姨級的女友，對細佬不錯，惟兩人年紀相差20歲，見家長當日媽媽全程黑面，更著事主勸弟弟分手，令事主不知如何是好。

有港男在「香港討論區」以「阿媽叫我勸細佬同女朋友分手，點做好？」為題發文，他表示，細佬與女朋友拍拖一段時間，他見兩人似乎相處不錯，女友不時送東西，之前更送了PS5給細佬。

在得知細佬拍拖後，媽媽原本很開心，雖然未見其人，但不時以「未來新抱仔」稱呼。不料，近日細佬帶了女友回來見家長，事主坦言，第一眼以為是細佬女友的媽媽上來，差點就開口叫「阿姨」，慶幸在出口前細佬就介紹，那位阿姨是他女朋友。

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見家長阿媽全程黑面

當時雖沒有詢問對方年齡，但事主感覺細佬女友年紀與媽媽差不多，但保養得比媽媽好一點。事後他向細佬查問，才知道兩人相差20歲。而媽媽見到這位「未來新抱」後，整頓飯都黑著面，飯後就以要睡覺為藉口趕她離去。

後來，媽媽著事主與細佬聊聊，希望能勸細佬分手。

但我覺得細佬同女朋友真心相愛就冇咩問題，雖然年齡係有啲大。我應該點做好？

帖文引來網民熱論，有網民笑言，細佬有阿姨養很好，應好好珍惜，亦有人認為這是兩個人的事，最緊要女友懂尊重長輩、有禮貌就足夠。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳