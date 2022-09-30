【遺愛人間】18歲女剛考上大學車禍腦死　雙親延續生前意願捐器官救6人

▲ 18歲女剛考上大學車禍腦死，雙親延續生前意願捐器官救6人。

一場車禍帶走芳華正茂的18歲女生陸希雅，為了用另一種形式延續女兒生命，父母決定捐出女兒器官遺愛人間，6名病人亦通過希雅的器官捐贈，而獲得重生。

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綜合內地傳媒報道，居於江蘇的陸希雅，生前是眾人眼中的開心兼富愛心的少女孩，成績亦優異，今年8月才收大學的錄取通知書，希望日後可從事醫護行業，幫助病患。正當一切看似順利之際，沒想到於暑假期間，一場意外卻將一切打破，8月17日希雅於騎電動車時，晚上回家途中意外撞到高架橋下方的護欄，送醫檢查發現顱內出血，經過搶救12天證實腦死亡。

陸希雅被院方判定腦死亡後，不久無錫紅十字會便上門與其父陸定華磋商器官捐贈問題，本來心中萬般不情願。他卻突然想到女兒過去的理想是從醫救人，平日亦有學心肺復蘇、捐血，繼而想到「為什麼不去把她的餘熱散開」。為了滿足女兒意願，他亦最終決定放手，讓女兒的生命以另一個方式延續下去。他亦相信女兒有機會選的話，她會作出同樣決定，「讓青春別樣綻放，讓愛意留人間」。

其母親陸傳巧亦於鏡頭前聲淚俱下表示儘管自己失去女兒，亦希望可以讓她的身故更有意義，用另一種方式活著，「我們家失去女兒很痛苦，人家小孩（可以）救一下就不樣」，故最後亦支持丈夫決定。兩口於是於8月31日簽署器官捐贈同意書，將希雅捐出的器官移植到6名病人身上，當中已有2名病人接受腎臟移植後出院，另有2名年輕病人獲移植眼角膜，還有1名接受肺部移植及肝臟移植的病人。

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責任編輯：羅嘉欣