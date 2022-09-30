【功課壓力】夫婦教小一兒子做功課　嬲到血壓飆高輪住入院吊鹽水

▲ 其實父母教子女做功課，真係唔容易，呢對父母教功課教到血壓飆高要入醫吊鹽水。

教孩子做功課，絕非易事，有父母更因為教孩子做功課，竟然激到血壓飆高，結果要入醫院吊鹽水，最後媽媽決定投降，「現在就覺得放過自己，凡事看開吧！」

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綜合內媒報道，江蘇無錫一名趙姓媽媽，既要為小一的長子輔導功課外，還要照顧生病的幼女，令她非常疲憊，最近她教導兒子寫作業時，兒子總是怎麼教也教不會，頻頻被兒子刺激，她憋著怒氣忍住數小時後，發覺血壓飆高，身體不舒服，於是前往醫院吊鹽水，醫生也指她太過操勞而病倒。

她入院休養，丈夫接手照顧小孩，更要輔導兒子做作業，沒想到只接手了兩、三天後，丈夫也被兒子激到喉嚨發炎，同樣需要入醫院吊鹽水，對此，妻子無奈表示：「我們這也算是同甘共苦了，現在就覺得放過自己，凡事看開吧！」

有關消息經媒體報道後，網上掀起熱議，不少身為父母的網民稱感同身受，有人直言「學生不容易，家長更難」、「超懂，氣得快得心臟病了」、「孩子是自己生的，病是被孩子氣的，該找誰說理去哈哈」、「氣的肝腸寸斷，笑死」、「剛開始輔導父慈子孝，沒十分鐘雞飛狗跳」、「剛剛才氣得差點吐血，進來就看到這條，瞬間想開了」，也有不少網民大讚老師的職業是很偉大。

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編輯:王明芳