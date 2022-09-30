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【天氣不穩】天文台：黃色暴雨警告信號生效　橫瀾島錄得每小時約80公里強陣風

社會 10:28 2022/09/30

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(陳靜儀攝)

天文台今日（30日）表示，今日大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。天文台在上午10時25分發出黃色暴雨警告信號，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在上午9時50分，橫瀾島錄得每小時約80公里的強陣風。

天文台預測今日本港地區大致多雲，有幾陣驟雨。初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。展望偏東氣流會在今明兩日繼續影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來驟雨。預料高空反氣旋會在下周初逐漸增強，華南地區漸轉天晴及炎熱。而一股東北季候風會在下周中後期影響華南沿岸，該區風勢頗大。此外，熱帶氣旋洛克會在今明兩日橫過日本以南海域。

根據9天天氣預報，明天至下周一大致多雲，有幾陣驟雨。下周二及三天晴，日間酷熱。

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責任編輯：余思嵐

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