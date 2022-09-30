【緋聞男女】何浩文與同劇拍檔蔡潔疑爆四角戀　Dominic解釋先後到寧波北京原因

現年33歲的何浩文（Dominic）憑在電影中飾演「鴨王」一角而為人熟悉，其感情世界也是受觀眾關注，早在入行初期與「糖妹」黃山怡交往，直至現時與曾參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》的方敏婷 （Natalie）拍拖4年，以為男方修心養性，又傳出Dominic於內地酒店密會蔡潔！

Dominic與蔡潔接受傳媒訪問時也有作出回應，男方也向女友派定心丸。

現身蔡潔酒店房？

現時主力在內地發展的Dominic，今年5月參演港版《華燈初上》之稱的劇集《一舞傾城》，雖則與同劇的蔡潔未有太多對手戲，但也會在片場中有互動，或者就令到演員「愈行愈近」。

後來，有指Dominic準備開拍《狀王之王》前，特意在寧波逗留兩至三星期，與在寧波拍攝《香港人在北京》的蔡潔見面，更有台前幕後聲稱Dominic於蔡潔的酒店房間出入，惹來男方背女友「偷食」、女方背圈外男友出軌的疑雲。

《香港人在北京》劇組後來轉到北京拍攝，同劇演員還包括傅嘉莉、吳業坤、陳聖瑜、麥長青、梁漢文等。

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Dominic有「計劃」

再次緋聞上身的Dominic接受傳媒訪問時馬上否認，蔡潔同樣否認緋聞。

Dominic就承認曾到寧波及北京，到這兩地都是與製作人見面、為自己爭取機會，在寧波時是與好友吳業坤住在同一間酒店。他更指自己沒有單獨出入蔡潔的酒店房，強調二人是朋友關係、知道蔡潔有圈外男友。

對於與Natalie的感情，Dominic坦言現時在內地努力賺錢，只為置業、與女友結婚。Natalie接受傳媒訪問時則表示對男友十分信任，透露二人每天都會FaceTime，也知道男友曾到寧波、北京。

感情穩定

Dominic與同門師妹Natalie拍拖4年，不時公開甜蜜合照，令人羨慕。二人在今年農曆新年就一同穿紅色情侶裝在社交平台上拜年。

此外，他在去年生日在IG寫道：「平淡就好 健健康康開開心心就已經好幸福 仲有就係辛苦你（女友）每年都要整2個蛋糕」。

Dominic過往予人不定性的感覺，又曾與多位女藝人傳出緋聞。他在初出道時曾與糖妹交往，女方在2013年主動提出分手。在2016年11月，他與空姐女友唐紫瓊（Candy）拍拖，直到2018年3月，他接受記者訪問時宣布二人已分手。

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