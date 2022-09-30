【環保回收】謝展寰指已另覓3幅土地供「喵坊」遷廠　冀喵坊於香港繼續服務

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲科技園公司續約，租約今年底到期，科技園公司昨日（29日）宣布，再額外提供上限為6個月的寬限期至2023年6月30日。環境及生態局局長謝展寰指，已親自與科技園總裁溝通，亦正與喵坊代表商議，另提供3幅土地供其選擇。

「喵坊Mil Mill」早前在社交平台稱，在2018年由創科局引介下認識科技園代表，再實地考察3個多年空置的廠房，其後獲告知有機會承租至少6年，現僅獲延長寬限期半年實在難作善後安排。謝展寰指已代為反映喵坊意見，但科技園亦有其限制和考慮，故最後仍要由科技園決定寬限期長短。他表示：

我哋都好希望喵坊可以喺香港繼續服務，我見到佢係一間好有心嘅公司嚟。

但謝展寰強調，當局一直關心紙包飲品盒回收再造，當喵坊在香港設廠時，已由2020年起計劃着手擴大回收紙包飲品盒，現已招標了一間位於的大型紙張廠，2025年於環保園投產，可全面處理本港紙包飲品盒。

他又補充，如喵坊有意繼續於香港設廠，亦會提供可招標的土地予他們考慮，而政府早前已提供3幅土地供他們選擇，但喵坊表示並不合適。謝展寰引述喵坊代表意見指，他們可能覺得如長洲等部分土地太過偏遠，有些地方覺得太小，要規模較大的地方。故當局會與發展局商討，將喵坊要求，如地點、交通情況、大小如何，看能否找到地方讓喵坊投標。他表示，

土地喺香港係一個困難的問題，首先大家要理解呢一點，唔係有好多土地閑置擺咗喺度等人用。

謝展寰又指，因紙張廠2025年才能投產，如喵坊決定不再於香港服務，當局亦正尋找合約商，繼續維持紙包飲品盒在香港的回收及再造。他表示，一些紙廠只表加裝機器，便有能力處理紙包飲品盒，幾個月便可加裝完成，時間上「肯定是足夠」。

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記者：黃穎津