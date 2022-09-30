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【心肌炎】台作家患心肌炎暴瘦10公斤　醫生：猛爆性心肌炎2日可致命

健康 13:10 2022/09/30

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台灣作家患心肌炎暴瘦10公斤。(Facebook圖片)

台灣知名主持人及作家早前出席活動，身型大幅消減，他接受傳媒訪問時亦透露自己因罹患「心肌炎」致暴瘦10公斤，早陣子亦因要調養身子，而淡出幕前。有醫生便指出，心肌炎的原因頗多，萬一不幸罹患，也需謹記在急性發炎時避免運動，以免加重身體負擔。

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根據台灣媒體報導，謝哲青出席活動時表示，於4月到5月尾的時候，自己一直受失眠困擾，那時候母喪接近1年，他以為是心情不好所以胸悶，結果檢查才發現是心臟的問題。身體亦因此暴瘦10公斤，前陣子還為此將幕前工作暫停。慶幸的是，現時身體已逐漸康復，體重也回升2公斤。

台北榮民總醫院心臟內科醫師胡瑜峰表示，心肌炎的症狀有輕有重，輕者包括感冒症狀、胸悶、容易疲累等，重者心悸、坐著都會喘氣、心律不整等。胡瑜峰醫師更透露，若是猛爆性心肌炎則可大可小，且死亡率極高，曾遇過某位年僅20多歲的消防員送到醫院後，才發現心肌酵素過高，後來心臟肌肉受影響，最後在血壓急降、休克的惡化病況下，送院僅僅2天就不治身亡。

胡瑜峰又表示，導致心肌炎的原因頗多，其中以「病毒引起的免疫反應攻擊心肌」最常見，坦言若是幼童罹患心肌炎，可以施打免疫球蛋白、類固醇治療，但若是成人以此方式治療，則效果沒那麼好。胡瑜峰醫師強調，若是想預防心肌炎，則需升免疫力、避免病毒感染，萬一不幸罹患，也需謹記在急性發炎時避免運動，以免加重身體負擔。

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責任編輯：羅嘉欣

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