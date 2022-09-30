【香港小姐2022】落選港姐分享參選感受話中帶刺　張可欣準備黑材料隨時爆大鑊

▲ 落選港姐張可欣句句有骨，更自爆預備黑材料隨時爆大鑊。

TVB舉行的年度盛事《2022香港小姐競選》在剛過去的周日（9月25日）已完滿落幕，冠軍林鈺洧、亞軍許子萱及季軍梁超怡三甲順利誕生。

其中有「翻版朱晨麗」之稱的落選佳麗張可欣（Naomi）昨日（9月29日）在社交平台發長分享參選港姐的感受，指選美過程中讓她獲益良多，令昔日懵懂無知的女孩子蛻變成更獨立、更成熟、更勇敢的女生。

不過，在內地土生土長的Naomi，對廣東話一竅不通，形容感覺就像「走在森林中同時被蒙住了眼睛」。

Naomi寫道：

香港小姐比賽結束了，我也好好地真的踏實的睡了幾天。

呢個係我嘅first interview相片。 人文風俗的差異性再加上語言不通，好似走在森林中同時被蒙住了眼睛。溫柔的性格在比賽中便會顯得更加格外軟弱。 感激身邊的朋友一直以來對我的鼓勵、才足以支撐我踉踉蹌蹌地走下來，感恩、感激。 經歷了這段時光，我想我的收穫是最大的。

它教我識人看人，教我為人處事。

它讓我更獨立、更成熟、更勇敢等等等等。

它讓生活在溫室的我邁出舒適區，帶領我以另一個角度看世界。

它教會了一個懵懂無知的女孩子很多受益於終生的道理，給予了一個溫順害羞的女孩子更多面對人生的勇氣。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【香港小姐2022】林鈺洧邢慧敏與眾佳麗開狂歡派對 林俊賢心痛女兒被稱性女港姐

黑材料在手

Naomi提到選港姐不只外表的光鮮，更給予她內心深處的力量，坦言從沒後悔過參選，若再有機會重新選擇，都一定再會參加：「能夠走到這一步，已經很知足。無怨亦無悔。」

令人訝異的，她竟自揭早已預備定黑材料爆大鑊：

我也曾幻想哪個女孩會成為冠軍。

甚至我早就準備好比賽時的黑料，等我不喜歡的女孩子拿到冠軍的那一刻我就在社交媒體上曝光她們…

「慶幸」最後勇奪冠軍的是林鈺洧（Denice），而Naomi與Denice交情友好，故沒發生出爐港姐的是非。她指在參選數個月中，Denice對她特別好，不會歧視她的廣東話，買外賣、做任何事總會預著她一份，從中建立了深厚的友誼：

但可喜可賀的是Denice是冠軍🏆 聽到她拿獎的那一刻我在後台為她尖叫。

在這個比賽中，我會講哪個女孩好那是因為她真的特別好。因為我不是本地出生、廣東話也很差，對我好的女孩，除了友情以外我給不了其他的任何。

她實在是對我很好。我問過的問題她總會立即解釋給我聽、外賣總會問我一份，每次我話肚餓她總會分享她的零食，從不在鏡頭面前裝模作樣，從未歧視過我的廣東話，從未刻意欺負我，等等等等… 比賽總是殘酷的，可她從未用過什麼套路、而是自己是努力的、待我也一直似朋友般。

幸好、幸好，是你拿了冠軍。我會一直支持你的💕💕

I love u Denice～ #林鈺洧 Bye, Misshk.

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

生日收名跑

Naomi早前在網上分享去年生日收到父母送、人生第一部跑車作生日禮物，而今年收到最好的禮物是有機會踏上港姐舞台，並指「我的生日也是你的受難日，我一直在想你」，以表達對媽媽的感謝和愛意。

她不時在個人社交平台分享收到鮮花束，不是到酒店staycation，就是到藝術展覽欣賞名畫，可見其家境不俗。

最新影片推介：