【離奇意外】台灣參佛誤觸禁忌咒怨纏身？　全家失理智自殘互吃排泄物

台北市萬華區龍山寺發現離奇意外，一名19歲從香港赴台就學的女子，於昨日（29日）上午獨自走進龍山寺女廁後沒有再出來，最後被發現時已經明顯死亡，現場則遺留2張紙條，其中一張寫上「不要隨便跟靈界的人溝通」，不禁令人想起於今年3月上映、於台灣掀起一陣熱潮的浸沉式恐怖電影《咒》。

綜合台灣媒體報道，於昨日下午2時許，龍山寺清潔工於地下室女廁清理環境時，發現一間廁所門打不開，立刻找來工作人員協助，門打開時赫然發現一名女子陳屍在內，立刻通知警方到場處理。

【突發意外】20歲港女倒斃台北公廁 身上遺字條：不要隨便跟靈界的人溝通

女子身份揭開

警方在女子隨身手袋內發現2張紙條，據悉紙條內容分別寫上：「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」等語句。

警方經調查後，得知該名年僅19歲女子是來台就讀的香港學生，目前就讀於某科技大學，在台灣並沒有親人，目前透過校方聯繫香港家屬，也調閱先關監視器畫面，發現鍾女在上午11時許，獨自進入公廁後便沒有出來。

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「史上最怖電影」

事件令不少網民想起於今年3月在台灣上映、7月於串流平台Netflix上映的台灣電影《咒》，此戲上映後一直引起廣泛討論，叫好同時亦叫座。《咒》成為了今年首部突破1億票房的台灣電影，更穩佔今年台灣票房冠軍，在剛公布的金馬獎入圍名單中，更獲得了13項的提名。

【突發意外】20歲港女倒斃台北龍山寺 風水命理師分析「通靈」下場

台灣電影《咒》被喻為「台灣歷來最恐怖電影」，故事改編自真人真事，不少網民看完《咒》紛紛留言，形容是「台灣最可怕電影」，亦有網民為電影作二創素材，包括戲中令人印象深刻的詛咒手勢，導演柯孟融對此感到十分感激。

《咒》講述女主角在6年前因去參佛時，誤觸犯可怕禁忌，因此患上精神病，雖然康復，但咒語纏上她的女兒，終令全家陷入恐怖事件。

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改編自真人真事

電影其實是改編自2005年台灣高雄的真實人倫慘案，一家人因為參予邪教儀式，接連走火入魔，失去理智互殘身體，甚至拒絕進食，互相吃排泄物，最終長女活活餓死。後來有指這家人是集體中邪，也有稱是全家同時患上精神病，真相至今仍然是個謎。

以此改編的《咒》，以偽紀錄片呈現，以女主角自己拍攝影片角度，來增加真實感，令觀眾更能投入當中情緒。不過，雖然《咒》備受熱話，但也有觀眾看完覺不外如是，偽紀錄片的手法亦使劇情沉悶。

此外，戲中出現的一句咒語，配上複雜詭異的手勢，也掀起了網民熱議，此8字咒語為「火佛修一心薩嘸哞」，原是閩南語諺語，解作「禍福相倚，死生有名」。有網民甚至稱看完影片，也像受到咒語迷惑，是否屬實，信不信由你了。

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