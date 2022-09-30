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【童樂居事件】社署指服務不達標留宿幼兒中心設監察期　影響其受資助服務

社會 11:23 2022/09/30

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社會福利署署長李佩詩。(資料圖片)

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底爆虐兒醜聞，社署於今年4月成立「兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會」，昨公布第一階段檢討報告，就3大範疇提出合共31項建議，包括加強巡查力度、強化人手配置等。社署今日（30日）表示，會就服務表現不達標的機構設監察期，以考慮是否適合繼續受資助。

社會福利署署長李佩詩接受電台訪問時指，明白社會對樂童居事件感到憤慨，社署會嚴厲跟進，並密切注視童樂居的改革進度，確保保護兒童措施行之有效。她稱在公布報告前，署方已落實不少建議，包括加強巡查力度，在社署幼兒中心督導組加入有執法及醫護經驗的人員等。

她又稱，不達標的機構須向署方提交檢討報告，提出改善方案和實施計劃，在監察期內定期提交進度報告，署方會考慮是否容許有關機構繼續提供由署方資助的服務。

在這情況下，我們會密切監察實施的改善建議有否成效，我們會審視機構是否繼續適宜，讓其提供部份或全部受社署資助服務的服務。就童樂居現時發生虐兒事件，他們嚴重違反我們的服務質素標準，所以社署有監察期要審視

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責任編輯：余思嵐

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