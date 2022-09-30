  • 26°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 12:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出賣誠信】醫生日簽200張免針證明書 莫樹錦：絕對匪夷所思

健康 11:27 2022/09/30

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

醫生誠信來得不易，絕不能出賣。

「醫生，我可否打疫苗？」

「絕對可以。」因大部分肺癌病人比一般健康人士，更需疫苗保護。

「醫生，那麼你可否寫紙讓我免打疫苗？」

「絕對不可以。」病人需要保護，同時社會也需要保護，為己為人，除特別醫療情況外，每位市民都有義務及時接種。不僅香港應該如此，全世界各發達國家早已採取同樣制度。

最新影片推介：

只可惜香港竟有個別醫生公開簽發大量免打疫苗證明書，除網上見到細小診所門外大排長龍外，據警方資料指這名醫生在一個月內簽發超過6,000張證明書，即是每天超過200張。簽發免針證明書，必須了解病情，但要了解病情也需時間，要在一天內合理地評估200名病人的病情，絕對匪夷所思。

無論這醫生的出發點是賺錢還是甚麼原因，此等行為絕對有違醫療道德。作為醫生，誠信是基本原則，醫生有基本責任對病人誠實，同時也要對社會誠實。有沒有需要免打疫苗，必須經詳細了解病情後，才能按指引簽發，若單以醫生身份而胡亂簽發，便是濫用社會所給予的信任，有違誠信和道德。

市民要求不注射疫苗的主要原因，是害怕出現副作用，醫生的責任是向市民解釋其中利弊，當理解清楚後，大部分市民根本沒有原因拒絕接種。此外，醫生也有責任安撫市民的恐懼情緒，讓他們得到合理保護，不按此原則行事者，便是不負責任。

醫生誠信來得不易，絕不能出賣。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 莫樹錦

公立醫院 疫苗 莫樹錦 副作用

最高瀏覽

【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀
17:00 2022/09/29
【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀
【結婚習俗？】準人妻被迫婚前入老爺房瞓一晚　未婚夫安慰︰爸爸為人很正直
16:55 2022/09/29
【結婚習俗？】準人妻被迫婚前入老爺房瞓一晚　未婚夫安慰︰爸爸為人很正直
【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU
13:49 2022/09/29
【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU