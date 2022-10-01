【心臟疾病】獨子及父母相繼離世大受打擊 女子極度悲傷患「心碎病」險死

▲ 女因極度悲傷「心碎」險死。

人常在極度傷心時，會形容自己「心碎」以表達心中感情，但在醫學上竟確實有「心碎症候群」。台灣一名64歲的邱姓婦女因過度傷心而在家中突然暈倒，一度失去呼吸及心跳，險些喪命，經診斷患者是因極度悲傷而引發了「心碎症候群」。

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綜合台灣傳媒報道，邱女本患有抑鬱症，其獨子在3個月前因車禍身亡，父母又在2個月内相繼離世，至親接連離去令她陷入極度哀慟的情緒中，終在家中暈倒，意識模糊，一度無呼吸及心跳。送院後，患者在持續心肺復甦術等急救下恢復心跳。

醫生在其心導管檢查中，並沒有看到患者有阻塞的血管，證明患者並非心肌梗塞；但發現其左心室收縮時的形狀，看起來似漁夫捕捉章魚時用的章魚壺，最終患者被診斷為章魚壺心肌症 ( Takotsubo Cardiomyopathy) ，俗稱為「心碎症候群」。

婦女是高危一族

台灣衛生福利部彰化醫院急診室副主任郭書顯解釋，由於患者心臟左心室在收縮時沒有向內縮，而是呈現章魚壺形狀，因此醫學上稱作「章魚壺心肌症」。患此症的人約9成是婦女，以停經後婦女最常見，症狀通常為胸痛、氣喘、頭暈、全身無力或昏倒；猝死則非常罕見。而患者往往是經歷了極端的情緒和壓力變化，導致體內突然產生大量兒茶酚胺，心臟無法負荷壓力，導致心臟病變，令左心室沒有正常收縮而堵住了血流出路。

目前，「心碎症候群」的治療方式以持續性治療為主，直到左心室功能恢復為止。大部分患者在3週內可逐漸恢復左心室收縮功能。郭書顯提醒民衆，當自身壓力突然增大且無法自行減輕壓力時，最好尋求精神科醫生協助。

症狀與心臟病發相似

另外，綜合約翰霍普金斯大學Ilan Wittstein博士研究，及相關文獻，同樣顯示女性及50歲以上人士，或有心理疾病如抑鬱、焦慮等人士，患上「心碎症候群」的風險較大。此症常因極端情緒如悲傷、憤怒等，或壓力引起。

人體將產生大量腎上腺素以幫助應對壓力，超出了心肌承受範圍，令心臟小動脈變窄、血流量減少。過量腎上腺素更可能與心臟細胞結合，細胞因此進入了大量的鈣，令心臟細胞無法正常跳動，影響心臟泵血功能，引發與心臟病發相似的症狀，但不會堵塞心動脈。患者通常在數天或數星期内能自行康復。

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責任編輯：羅嘉欣