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【免針紙案】若有公務員取得被捕7西醫免針紙　梁籌庭：持濫發免針紙或會遭解僱

社會 12:09 2022/09/30

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涉收錢發免針紙診所。(資料圖片)

醫衞局早前宣布由7名疑因濫發「免針紙」被捕醫生所發出，新冠疫苗接種醫學豁免證明書將在10月12日失效。醫衞局指，巿民可自行安排諮詢其他私家醫生，亦可到訪任何醫管局轄下普通科門診診所評估情況。消息指，850名持有「免針紙」公務員當中，約300張由上述7名西醫發出。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今日（30日）表示，如果有公務員取得相關醫生的「免針紙」，可能會被政府認為是造假，擔心會被追究刑事責任。

公務員對以上事件是恐慌的，因為被界定為無效文件，會牽涉造假成份，是涉及刑事，這時候是需要等待法院判決。

他指出以前曾有同事上班的時候睡不醒，其後看醫生取假紙事件，政府部門會出禁制令，勒令相關公務員不可以看私人醫生。他又稱，如果查明「免針紙」屬於濫發，相關公務員或會遭解僱。

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記者：余思嵐

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