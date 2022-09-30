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【腸道感染】睡覺時狗狗在臉上大便　女子誤吞糞便致腸道感染住院3天

健康 12:21 2022/09/30

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睡覺時狗狗在臉上大便，女子誤吞糞便致腸道感染住院3天。

英國一名女子與愛犬一同午睡時，突然感到「有東西跑進嘴裡」，睜眼一看竟發現愛犬在自己的臉上大便，部分排泄物更流進她的嘴裡，雖然她即時清潔口腔，但仍因腸胃道感染而住院3天。

綜合外媒報道，英國布里斯托爾（Bristol）一名51歲女子戈茉（Amanda Gommo）早前如常抱著愛犬Belle午覺，睡夢中突然感到「有液體噴進嘴巴裡」，睜眼一看發現狗狗出現劇烈腹瀉，在她的臉上大便。

從相片可見，戈茉的臉上沾上了狗狗的排泄物，從左邊臉頰蔓延至頸部，有部分糞便更流進她的嘴裡。當時她立即跑到廁所清潔口腔，又表示「嘔吐了幾個小時仍無法清除嘴巴裡的味道」。

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同一時間，戈茉的女兒帶狗狗去看獸醫，發現牠患有嚴重的腸胃道疾病「克隆氏症（Crohn's disease）」，需要服用抗生素。

而幾小時後，戈茉亦出現了胃痙攣、腹瀉等症狀，她隨即召喚救護車，救護員到場後僅給予她止痛藥，並囑咐她喝大量清水，以清除任何潛在的感染。

不過，她的症狀在48小時內惡化，開始全身抽搐，更因腹瀉脫水。她隨後被送到醫院，被診斷患上克隆氏症，致病源為狗狗的糞便。

戈茉留醫3天，期間要吊鹽水，並補充電解質及葡萄糖。目前她已經康復出院，又表示未來與狗狗一同睡覺時，會更注意睡姿。

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責任編輯：羅嘉欣

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