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【淘寶神器】港媽$19淘蛋黃混合神器　輕鬆解決仔仔吃蛋不吃黃

休閒消費 16:42 2022/09/30

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

港媽淘蛋黃混合神器，解決兒子不吃蛋黃的問題。

相信有很多人不喜歡水煮蛋的蛋黃，有人覺得「臭」，有人覺得口感「難食」，近日，有一位媽媽淘了去蛋黃神器，用來解決仔仔「食蛋但唔食蛋黃」的問題，令蛋黃及蛋白混合，「等仔仔無得揀」！

有名港媽在Facebook群組「淘寶開心share 」發文分享，指仔仔每次吃水煮蛋都不吃蛋黃，於是在淘寶花$19購買「扯蛋神器」，「煮前將蛋黃蛋白混合，成功令阿仔無得揀！」

之前擔心怕中伏所以買最平手動款，但都做到混合效果，煮完見到一粒黃色雞蛋，好得意。

港媽分別煮了有蛋黃及無蛋黃的水煮蛋。（圖片來源：FB@淘寶開心share）

港媽分別煮出有蛋黃及沒有蛋黃的水煮蛋，圖中可見沒有蛋黃的水煮蛋，經「蛋白蛋黃混合器」混合，蛋黃消失得無影無蹤，變成一顆完整無缺的「純蛋白」水煮蛋般。港媽指這個無蛋黃的水煮蛋味道如同蛋白一樣：「煮熟同蛋白差唔多味，口感都係好似蛋白甘Q彈，感覺自己食緊一舊全蛋白質地既嘢！」更教大家在「扯蛋」時，不要扯得太快，要「扯一下等條繩返去再扯」，成功率會大大增加。

我拉40下，一分鐘多啲就搞掂。你見有兩件中間有個白點，果隻拉咗30下！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

帖文一出，不少網民直呼「大開眼界」，未曾知道有這個「神器」存在，「原來有啲咁嘅野！」、「長知識了！」、「原來有D咁得意既嘢」。亦有人搞笑留言「阿仔無得揀可以去到幾盡！」、「偉大的淘寶，只有你想不到的，沒有你買不到的！」不少人都稱讚港媽聰明，「係畀阿媽同仔鬥智用」、「醒喎」。亦有不少媽媽都決定要淘一個，解決小朋友不吃蛋黃的問題。不過亦有網民指自己未有成功混合蛋黃，「買過，整咗好多次d 蛋都爆殼，成功率好低」、「買過，好難成功」、「買咗玩咗一次，失敗咗。」

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責任編緝：蕭雅文

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