【生命鬥士】美魔女確診乳癌四期擴散肝臟　3個月後腫瘤奇蹟消失頓悟人生

▲ 美魔女確診乳癌四期擴散肝臟，3個月後腫瘤奇蹟消失頓悟人生。

從事時裝設計多年的Teresa，一直對自己的工作引以為傲，疫情前每年亦會飛往美國出差2次，參與時裝界盛事「紐約時裝週」活動，她形容當時對設計的狂熱已達至「走火入魔」狀態，即使收工，腦海中仍是深深念著作品「如何做得更好」，為此不但廢寢忘餐，更可以全日滴水不沾，從沒有想過自己身體是否吃得消。直至50歲生日當天，她遭醫生告知確診乳癌4期，而且癌細胞已擴散至淋巴及肝臟，才如夢初醒原來自己身體早已悄悄地起了「大革命」。

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意料不及的噩耗

Teresa於3年前9月某日於家中洗澡時，意外摸到左胸有一粒硬塊，作為女人的第六感，她即時深感不炒，於是很快便尋找專科醫生進行一系列檢查，證實左胸有2粒一大一小的腫瘤，更令人崩潰是癌細胞已擴散至淋巴及肝臟，淋巴有2粒、肝亦有1粒。她回憶聽到醫生宣判結果的那天正正是自己50歲生日，頓時感到晴天霹靂。

當下感覺是上天是否給我開一個大玩笑呢？送呢份咁大既禮俾我？

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面對惡疾的應對

面對癌病，Teresa第一次有與死亡如此接近的感覺，亦不得不妥協將工作擱下，專心休養與癌魔對抗，並重新檢視糾正以往不良的生活習慣。同時，列了一份自己買下的保險清單，並叮囑丈夫一旦有萬一，便要找經紀去處理賠償事宜。一切安排妥當後，隨後等待Teresa的便是一連串密集式治療，由於癌細胞已擴散，醫生並不建議以手術形式切除腫瘤，取而代之是進行雙化療同雙鏢靶療程，一如其他癌症病患一樣，愛美的Teresa亦要面對化療其中一種常見的副作用——「甩頭髮」。

洗頭時愈甩愈多頭髮時，一碰即甩時，我已無法接受時，就去剃頭。

原本一頭烏黑亮麗的秀髮，隨著治療開始，亦大把大把地散落四周，Teresa眼見自己情緒為此大受影響，遂決定引刀成一快，將三千煩惱絲悉數 「剃光」，並衍生為自己的光頭拍寫真紀念的念頭。照片中，Teresa雖然頂著光頭的帽子，但依然亮麗動人。

我自己覺得既然我人生注定要遇到這件事，我覺得要接受，同無需要隱藏，以及我想將這東西變作美麗，於是我便找了朋友，她是化妝師，我告訴她想拍一輯光頭的照片。

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奇跡般的喜訊

不知是否心理影響身理，治療過了2個月，Teresa覆診時竟獲告之奇跡般的喜訊，乳腺科醫生為她檢查時發現位於淋巴最大那粒3cm腫瘤已縮少至1.3cm，縮少了近7成；第3個月覆診時，再照正電子掃描pet-scan ，結果更發現肝臟那粒癌細胞已消失，而其他癌細胞亦少於1cm。

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大病後的領悟

3年過去，化療早已完成，鏢靶療程亦迎來尾聲，Teresa目前只需定期回醫院檢查追縱，防止癌症復發。雖然病情漸趨平穩，但她卻沒有全身再投入職場的打算，笑言自己的前半生好像一直都只於工作中渡過，患病期間才驚覺以往珍而重之的成就，其實於生命、親情面前原來如此不值一提，因此之後人生的下半場，她希望將時間回饋於自己真正重視的人與事。

我之前人生只係覺得需要一直工作，埋頭工作，但無顧及身邊的人，但當我確診乳癌，在家多了時間，與兒子多了聊天接觸，家人關係亦改善了許多，這種快樂平安是工作給不到我的。3年前我曾經以為這個病是我人生的一大難關，現在才知道原來是一份祝福、禮物。



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記者：容惠玲