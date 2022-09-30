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【英女王逝世】英女王死因及駕崩時間公開　誰趕不及見臨終一面？

健康 12:17 2022/09/30

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蘇格蘭國家檔案館在29日公布英女王的死亡證明。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。而時隔3周，蘇格蘭國家檔案館在29日公布英女王的死亡證明，確切公開了她的死因及駕崩時間。從時間線上推斷，女王過世時，她的身邊僅得兩名子女，其他人則趕不及見她臨終一面。

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綜合外國媒體報道，蘇格蘭國家檔案館（National Records of Scotland）公布英女王伊莉莎白二世的死亡證明，顯示英女王是在當地時間9月8日（星期四）下午3時10分（香港時間9月8日晚上10時10分），在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡離世，死因記載是「年老」（Old Age），未有其他原因。

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從英女王離世時間來看，她駕崩時僅得現任國王查理斯三世（Charles III）、安妮長公主陪伴在側，而英女王次子安德魯王子及其妻子，孫子威廉（Prince William）當時正一起搭機趕往蘇格蘭。

在英女王駕崩後3小時，白金漢宮在當地時間6時30分透過社交媒體宣布英女王死訊。而英女王的孫子哈利是在6時46分搭乘飛機抵達蘇格蘭，意味著英女王過世時，僅得查理斯三世國王及安妮公主在身邊，趕得及見臨終一面。

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英女王最後一次公開亮相，是在9月6日接見並任命新任英國首相卓慧思（Liz Truss）。從公開影象可見，當時英女王形體消瘦，手背上出現大片瘀青，但仍笑容燦爛，曾一度引起外界揣測她是否因接受靜脈注射而留下瘀傷。

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責任編輯：羅嘉欣

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