【新聞尋寶】盤點台北龍山寺離奇命案　廿歲港女留通靈字條自殺都未算古怪？

▲ 台北市萬華區龍山寺。（資料圖片）

台北市萬華區龍山寺發現離奇意外，據報一名20歲香港籍留學女生，倒斃於廁所廁格內，初步懷疑自殺身亡。據報台北警方於死者身上找出字條，「不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起、要清理很麻煩」等字條。詳情即看：【下一頁】

發生意外的龍山寺是位於臺灣臺北市萬華區富民里的觀音寺，在清代乾隆三年（1738年）動工，乾隆五年（1740年）落成，至今已有逾280年歷史，是臺灣的國定古蹟。

翻查資料，龍山寺過往亦曾發生年輕女子離奇命案。在2012年，有香客清晨到龍山寺上香，卻發現在一個水深及膝的魚池之上，竟浮現一具面部朝下的女屍，表面沒有傷痕。警方調查後發現，女屍為一名26歲姓張女子，懷疑她摔在魚池之上昏迷，失去意識而溺斃。而死者家屬表示，死者患有幻聽、躁鬱等精神疾病，有輕生傾向，在死前一晚曾指要見朋友，卻就此一去不返。

龍山寺前的艋舺公園廣場，亦曾兩度發生兇殺案。在2016年，一名45歲姓何男子胸部中刀，血流不止倒臥在龍山寺前的艋舺公園廣場，送醫急救後最終傷重不治。警方循血跡追查，發現死者受傷前疑曾喝醉，並闖入附近一間飲酒店高呼「我要小姐」，其後懷疑因此與店主男友發生口角，導致命案。

至2019年，在同一地點再度發生命案。兇手是龍山寺一名街友陳進福，他在案發前曾與一名越南籍的黃姓流鶯進行性交易，未料事後竟食「霸王餐」沒有付款。而陳男更得寸進尺，不時騷擾黃女。就在當年6月，黃女在龍山寺前的艋舺公園噴水池拉客時，陳男又再上前糾纏，黃女不願與他來往，即拿起棍棒作勢驅趕，未料陳男竟兇性大發，拿出預藏的水果刀朝黃女胸腹猛刺四刀，黃女最終傷重不治。

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記者：黃穎津