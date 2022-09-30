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【消費券2022】旺角MOKO女神節豪送100%美妝消費回贈　元朗YOHO MALL派逾千萬元購物贈券

休閒消費 12:37 2022/09/30

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

10月1日至14日去MOKO消費滿$800，亦會送$100指訂購物贈券。（商戶提供）

第二期電子消費券明天到手，新地旗下7大商場為此於10月推出「好賞．同遊」獻禮。當中旺角MOKO新世紀廣場及元朗YOHO MALL除大手派出過千萬元購物贈券的「好賞」禮遇、送出「同遊」體驗予獲得「新地賞你禮品卡」的顧客外，更聯手與場內星級商戶推出多項感恩禮遇， 當中包括獨家呈獻「女神節」豪送高達百分百美妝消費回贈及低至3折的時飾禮遇。

即日起至10月30日，逢周五至日及公眾假期，只要去YOHO MALL消費滿$3,000，就可獲贈$100指定購物贈券；首500人消費滿$2萬，除可獲$1,400指定購物贈券，更可獲$200「新地賞你禮品卡」。10月1日至14日去MOKO消費滿$800，亦會送$100指定購物贈券；首500人消費滿$7,000，同樣可獲$1,400指定購物贈券及$200「新地賞你禮品卡」。

另外，成功換領「新地賞你禮品卡」的顧客，除可專享指定商戶的精選禮遇外，更可登記免費升級參與「同遊」一系列獨特體驗，包括Sky100「愛在天際幸福宣言」、帝京酒店《獅房菜》晚餐、帝京酒店《香田日式料理》晚餐、Home.焙小日子提供「花之甜點」、BYO「自助烘焙體驗」、Glasshouse 「Glamour Forest」 或Pick Coffee by Pokka Café 的「悠閒二人下午茶」、及特色花藝活動等，盡享購物優惠之餘，為生活增添色彩。

成功換領「新地賞你禮品卡」的顧客，可登記免費升級參與「同遊」一系列獨特體驗。（商戶提供）

雲集近70個國際美容及護膚品牌的MOKO新世紀廣場利用強大商戶群的優勢，打造獨家呈獻的「女神節」，向一眾時尚愛美的女士送上扮靚購物獎賞，由低至3折優惠以至與DFS旗下香港T廣場美妝世界聯手推出美妝消費賺高達100%的回贈，讓女生們妝扮成Beauty Queen女神。YOHO MALL 亦會聯同場內 ISA推出精選貨品及太子珠寶鐘錶10款精選珠寶貨品，以低至3折優惠發售。

記者：王嵐

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