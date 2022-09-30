【MIRROR母校】姜濤曾讀灣仔龍頭免費幼稚園　設家長學堂助教出孝順乖孩子

▲ 姜濤曾就讀灣仔區龍頭免費幼稚園，在校方的40周年校刊中，邀請了姜媽撰文分享家長心聲。

23歲人氣MIRROR成員姜濤向來都被讚孝順仔，最近其母親姜楊文娟為兒子曾就讀的幼稚園校刊撰文，分享家校如何合作教導姜濤。在母校40周年的校刊中，姜媽分享姜濤起初抵港不諳廣東話，性格又好動，全賴一眾教職員的支援與栽培，才成就出孝順善良、謙虛有禮、發奮圖強的他。

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姜濤當年就讀位於灣仔區的愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園（下稱呂郭碧鳳），於1982年創校，屬區內熱門免費幼稚園。適逢40周年校慶，該校特別邀請姜媽為校刊撰文訴心聲。

在幼稚園學習廣東話

姜媽在文中表示，去年跟前校長盧愛蘭回到幼稚園探訪，感到十分興奮，因這個地方帶給她和姜濤很多珍貴回憶。因他們一家是上海人，姜濤從小只會說家鄉話及普通話，3歲入讀這間幼稚園時，不懂與人溝通。

為了跟小朋友互動，他好努力學習，語言發展得很快，上學不到幾天，回來已經可以說得幾句廣東話，我感到非常驚訝。我也跟他一句一句學習，他竟然成為了我的廣東話老師！

▲ 姜媽為兒子的幼稚園母校特刊撰文。（網上圖片）

她指兒子生性聰明好動，很喜歡上學，縱然他們是內地人，一眾教職員都非常友善有愛心，並給予耐性和支持。姜媽特別點名感謝盧校長：

那時我身體不太好，有時照顧蹦蹦跳的姜濤也感到吃力，教職員都適時給予幫助，讓姜濤可以在一個快樂又安全的園地裡進行學習生活，多謝校長不時約我見面，細心聆聽我的分享，鼓勵我，讓我感受到家的溫暖。

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姜媽大讚呂郭碧鳳是一間優質幼稚園，十分重視品德教育，與她的想法一致。最後她更揚言，如果將來姜濤有孩子，希望讓孫兒入讀該幼稚園：「最重要的學前教育，我都好希望將他們放呂郭碧鳳裏，好好享受三年美好的學習時光。」

前校長盧愛蘭曾接受TOPick訪問時也特別提及，該校重視品德教育，設有專業顧問團隊支援，包括駐校社工協助小孩，支援家長及老師；以及由宗教主任設計品格課程，為學生奠定品德基礎。

▲ 姜媽在《全民造星1》分享母子相處點滴。（影片截圖）

開設家長學堂及祖父母課程

該校另有不同計劃支援家長，包括家長學堂、家長資源中心、家長團契及爸媽加油站等，協助家長自我增值，做個優質父母培育下一代。該校更因應跨代照顧需要開設祖父母課程，當中傳授的教養技巧較為具體可行，令祖父母容易建立成功感。

在學科方面，學校採用主題教學，配合自選活動，學生要自己規劃自選區的時間，並嘗試多分享己見。老師亦會採用英語語常會教學策略，由K1開始提升學生閱讀興趣，令他們可以自行閱讀一本英文書。學校同時採用「寫話課」，透過生活經驗去教學生識字，例如教學生製蘿蔔糕，讓學生把步驟、材料說出來，透過朗讀去認字。

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現正招收K1生 做姜濤師弟妹

盧校長提到學校要讓小朋友愉快學習之餘，也要「貼地」考慮銜接小一問題，該校早年已聯繫區內的小學了解課程、學生升小常遇到的問題等，讓該校能及早為孩子裝備好，例如教好基本自理能力，並每年邀請小一校友回校分享，追蹤校友上小學後的發展，整合經驗回饋到教學上。

愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園現正招收2023-24年度K1新生，有意讓子女成為姜濤師弟妹的家長，即日起至10月7日可於網上辦理報名手續，或親臨學校領取及遞交表格。11月初會進行面試，形式包括家長及幼兒簡單對答、遊戲及觀察等，而收生準則視乎面試表現，申請人如有兄弟姊妹正就讀將獲優先考慮；而申請全日班學位，需要這類服務的申請人也獲優先考慮。

呂郭碧鳳已參加免費優質幼稚園教育計劃，半日班學生毋須繳交學費，而全日班的全年學費為$18,000，分10期繳交，另收每月膳食費$680。

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責任編輯︰林綺玲