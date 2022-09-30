【抹去重來】區子琳以親身暗戀故事作背景　MV向莫竣名獻熒幕初吻兩Take完成

歌手區子琳（Paula）在製作最新作品《抹去重來》時，剖白了一個自己的暗戀故事：「我中學時代暗戀咗一個人6年，但從來無向對方表白，然後我成日喺度諗，如果我表白咗，會係點呢？」

最新影片推介：靚太安樂窩

填詞人Oscar聽過Paula分享這段往事後交出來的歌詞，想讓樂迷明白一個道理：「抹去重來，唔一定可以得到想要嘅嘢，呢首歌係用感情寫呢樣嘢，講緊女主角回望其中一段感情，掛住無向佢表白嘅人，不停幻想如果有表白會點，會唔會最後分手收場？如果無分別，空想有乜意思？不如選擇安於現狀，將懷念擺喺心入面。」

基於這個中心思想，《抹去重來》的MV就以歌曲中的一句歌詞：「假使一切可倒流，斗膽開了口」作為創作主線，並由Paula與莫竣名（Louis）飾演已分手的情侶，Paula一直睹物思人，回想起昔日快樂與哀愁片段，時而甜蜜在街中起舞，時而火遮眼在對罵，不過這一切都已成為過去式。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

與素未謀面的Louis扮演情侶，Paula坦言緊張到極致，她謂：「拍攝當日先係第一次見面，又無對過戲，開頭係好緊張又陌生，好在Louis經驗比我豐富，裡面有一場嗌交戲，佢都有教我點樣可以更入戲。」

不過數到最令Paula驚恐的一幕，定必要數她在鏡頭前交出熒幕初吻，雖然只是蜻蜓點水式點到即止：「我係極度不知所措，好在Louis有好好導我入戲，算係唔錯嘅初體驗。」Paula從沒有演戲經驗，但想不到她表現優秀，Kiss這一幕只演了兩Take導演便收貨，Paula也因自更添自信，演出更見得心應手，拍攝過去她更笑言：「原來演戲都幾好玩，日後都想作更多不同類型的嘗試。」