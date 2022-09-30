【好心無好報】貪玩女童驚險垂掛扶手電梯外　好心男相救反遭轟「趁機猥褻」

▲ 好心男救女童反遭轟「趁機猥褻」。

小朋友在扶手電梯附近玩耍，隨時發生意外。近日上海一個商場內，有女童因貪玩，被掛在扶手電梯的扶手帶，演變成恐怖高輕垂掛，幸有好心男子相救才脫險。惟事後好心男卻被轟「趁機猥褻女童下體」，令男子大呼冤枉，直言以後不敢救人。

據內地媒體報道，事發於9月25日，從影片可見，上海一個商場內，有一名身穿白色連身裙的女童，在大人未注意下，獨自玩扶手電梯，不料被扶手帶順勢帶上高層，女童整個身體都垂掛在電梯外，如果她一鬆手，隨時會墮樓危及性命。

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隨後，一名丁姓男子目睹女童情況，立刻上前營救，在另一名男子協助下，丁男一手拉住女童的手，一手直接抱住女童的臀部拉起，最後讓女童脫險。

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影片曝光後，有不少網民竟大罵丁男，形容他的手勢很猥瑣，趁機亂摸女童重要部位。丁男事後表示，最初他以為女童在玩，後來發現情況不對才出手相救，沒想到卻遭網民指控，令他感到心寒，也讓他猶豫以後若遇到類似事件「該不該救」。

不過，有網民支持丁男，讚賞他見義勇為，認為他真心救女童，「那些鍵盤俠只會酸言酸語，真的遇到狀況才不會救，這些人的心才是真髒」。

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