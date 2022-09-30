  • 25°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 13:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好心無好報】貪玩女童驚險垂掛扶手電梯外　好心男相救反遭轟「趁機猥褻」

育兒經 13:21 2022/09/30

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

好心男救女童反遭轟「趁機猥褻」。

小朋友在扶手電梯附近玩耍，隨時發生意外。近日上海一個商場內，有女童因貪玩，被掛在扶手電梯的扶手帶，演變成恐怖高輕垂掛，幸有好心男子相救才脫險。惟事後好心男卻被轟「趁機猥褻女童下體」，令男子大呼冤枉，直言以後不敢救人。

據內地媒體報道，事發於9月25日，從影片可見，上海一個商場內，有一名身穿白色連身裙的女童，在大人未注意下，獨自玩扶手電梯，不料被扶手帶順勢帶上高層，女童整個身體都垂掛在電梯外，如果她一鬆手，隨時會墮樓危及性命。

最新影片：

隨後，一名丁姓男子目睹女童情況，立刻上前營救，在另一名男子協助下，丁男一手拉住女童的手，一手直接抱住女童的臀部拉起，最後讓女童脫險。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

影片曝光後，有不少網民竟大罵丁男，形容他的手勢很猥瑣，趁機亂摸女童重要部位。丁男事後表示，最初他以為女童在玩，後來發現情況不對才出手相救，沒想到卻遭網民指控，令他感到心寒，也讓他猶豫以後若遇到類似事件「該不該救」。

不過，有網民支持丁男，讚賞他見義勇為，認為他真心救女童，「那些鍵盤俠只會酸言酸語，真的遇到狀況才不會救，這些人的心才是真髒」。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

相關文章

【皇室風波】9歲喬治王子被爆扮大牌　與同學吵架靠嚇︰我爸是未來國王
13:33 2022/09/29
【皇室風波】9歲喬治王子被爆扮大牌　與同學吵架靠嚇︰我爸是未來國王
【育兒錯誤】媽媽不滿3歲女兒尿床　大肆宣揚施壓︰你唔想俾人知咪唔好瀨尿
17:01 2022/09/28
【育兒錯誤】媽媽不滿3歲女兒尿床　大肆宣揚施壓︰你唔想俾人知咪唔好瀨尿
【夫妻關係】丈夫不做家務不湊小朋友　妻子提5點要求「獎勵」3天1次房事
14:14 2022/09/29
【夫妻關係】丈夫不做家務不湊小朋友　妻子提5點要求「獎勵」3天1次房事

你可能感興趣

【皇室風波】9歲喬治王子被爆扮大牌　與同學吵架靠嚇︰我爸是未來國王
13:33 2022/09/29
【皇室風波】9歲喬治王子被爆扮大牌　與同學吵架靠嚇︰我爸是未來國王
【育兒錯誤】媽媽不滿3歲女兒尿床　大肆宣揚施壓︰你唔想俾人知咪唔好瀨尿
17:01 2022/09/28
【育兒錯誤】媽媽不滿3歲女兒尿床　大肆宣揚施壓︰你唔想俾人知咪唔好瀨尿
【夫妻關係】丈夫不做家務不湊小朋友　妻子提5點要求「獎勵」3天1次房事
14:14 2022/09/29
【夫妻關係】丈夫不做家務不湊小朋友　妻子提5點要求「獎勵」3天1次房事
家庭關係 正能量 網絡熱話 中國 上海

最高瀏覽

【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀
17:00 2022/09/29
【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀
【結婚習俗？】準人妻被迫婚前入老爺房瞓一晚　未婚夫安慰︰爸爸為人很正直
16:55 2022/09/29
【結婚習俗？】準人妻被迫婚前入老爺房瞓一晚　未婚夫安慰︰爸爸為人很正直
【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU
13:49 2022/09/29
【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU