【MIRROR復工】傳MIRROR已完成錄製新團歌　ERROR上遊艇拍真人騷

男團MIRROR於七月底的紅館演唱會發生大型意外後，宣布停團兩個月，面對復工在即，ViuTV已做好準備，除由MIRROR成員主演的4部劇集《野人老師》、《季前賽》、《繩角》（前名《死角》）、《百萬同居計劃》外，ViuTV更準備了大量綜藝節目，包括ERROR四子再拍真人騷，似是要迎戰TVB的台慶劇集與綜藝！

在音樂動向方面，有傳MIRROR的最新團歌要準備推出，即是繼12子自7月的《WE ARE》後再有新作。

ViuTV五劇排住播

MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie），以及鄭丹瑞、談善言、沈殷怡主演，以教育為主題的劇集《野人老師》打頭陣，並於10月3日晚上9點半首播。

由姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、Stanley，以及ERROR成員郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）的籃球劇《季前賽》，據悉會緊接《野人老師》於10月24號晚同一段時播出。

《繩角》原名是《死角》，改編自同名漫畫，劇集以拳擊為主題，由MIRROR楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger），以及周國賢、蘇麗珊、林愷鈴、梁祖堯等演出。

輕鬆喜劇《百萬同居計劃》講述眾人參與名為「百萬同居」的計劃，由MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和柳應廷（Jer）、簡慕華、黃德斌、練美娟、魏浚笙及徐㴓喬等主演。

另一套劇集《心靈師》則圍繞都市常見精神病案例，由李燦琛、劉蘊晴、姜文杰、ERROR成員何啟華、陳嘉倩、楊詩敏等主演。

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MIRROR團歌在即？

有指MIRROR已完成新團歌錄音、完成MV拍攝，預計會於11月推出，也指部分成員會推出個人作品。

有消息指姜濤復出後，將會飛往巴黎出席時裝周，隨後便會轉飛到英國為即將推出的首隻英文歌作準備，為進軍國際市場鋪路。

早於今年6月，姜濤飛到美國為電影進行拍攝後，曾轉飛英國，有傳此行正是為這首英文歌作準備，但因為出現意外事件，令整個計劃延期至今。

▲ ERROR《WE ARE》

ERROR有真人騷

ERROR繼兩季《花姐ERROR遊》、《ERROR自救TV》、《ERROR自肥企画》後，將會再推出特備真人騷綜藝節目，透過入住遊艇4日3夜的旅程，4子從中真正面對出道以來的各種傷痕，甚至團員間的各種衝突，達到互相理解和治癒。

成員吳保錡（保錡）於今天（9月30日）推出第二首個人作品《羅曼蒂克衰亡史》，而4子的演唱會也有新消息，皆因Joey Tang在9月25日晚為第一屆 NFT 流行曲創作大賽擔任評判後，於受訪時不小心爆出ERROR將於12月會開演唱會。

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多元化綜藝節目

除了ERROR的真人騷外，ViuTV亦於10月份起不同類型的綜藝節目，包括：黃正宜（阿正）和余德丞主持《姊姊們的國際市場》，邀請來自世界各地的男生與港女們進行戀愛配對。

強尼、葛綽瑤（Yoyo）和許寶恆（Alice）主持超市生活百貨問答遊戲節目《超識玩》。《料理農務系》由許綽婷、狄達（楊燕玲）和Shell（鄭麗雯）到台灣親自落田，體驗漁業、畜牧業的生涯。

旅遊節目方面，《日本winwin企畫》（暫名）為另類旅遊節目，由楊安妮（Winwin）主持，示範在日本如何「精打細算」生活，為窮遊日本重新定義。《兜番轉卡塔爾》由陳安立和羅允芝做主持，用四驅車環繞全國一周，帶大家了解今屆世界盃的場地國家。《放浪加勒比》由梁彥宗主持，到「世界級度假天堂」加勒比做旅遊打雜。《台灣山步行2》由吳蚊蚊主持，到訪宜蘭，花蓮，苗栗，高雄多個地方遊山玩水，拜訪不同原住民族群。

《對不起幫緊你》由岑樂怡、駱振偉、練美娟、柯煒林、P1X3L成員吳啟洋、盧慧敏和樊沛珈作主持，陪每個有關遺憾的故事主人翁一齊道歉謝罪，上山下海為求得到對方原諒。

《天生食材必有用》由王頌茵（Kathy仔）主持，邀請廚師改造生活中各種「黑食材」。

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