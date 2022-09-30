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【車cam直擊】勞斯萊斯公路入錯綫要倒車逃走　校巴車CAM直擊小學雞恥笑司機【有片】

社會 12:44 2022/09/30

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

勞斯萊斯疑誤切雙白線，錯往對面行車線，跟迎面由公路往康山方向的校巴相遇。

香港路面交通繁忙，不時有司機意外犯錯鬧出笑話，嚴重者或釀成意外。不過近日在各大駕駛群組流傳一段影片，片中一輛勞斯萊斯房車懷疑誤切雙白線，竟逆線倒車行駛。

據了解，網上流傳片段應不是於近日發生。片中肇事的勞斯萊斯房車，原本沿太古康安街直落東區走廊，往東隧或中環方向，可是誤切雙白線，錯往對面行車線，跟迎面由公路往康山方向的校巴相遇。睇片即看：【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

片段中，該輛勞斯萊斯緩慢倒後行駛，疑似希望駛回切線位，轉回正確行車線。而拍攝片段者疑正處於一輛校巴之上，背景聲中孩子笑聲處處，更有人大叫「 逆線呀，老友」、「逆線行啦」，疑似正嘲笑該名肇事車主。

影片上載後引起網民熱議，有人表示：

有錢就係任性～

個司機炒得

佢犯咗幾多樣規，逆線，cut雙白，司機都慳，香港有錢真大曬

翻查資料，原來類似意外並非首次在該地點發生。在2006年，一名女司機駕駛一輛平治房車，與其母親駛至上址，擬前往東區走廊。惟該名女司機同樣在分岔位誤切線，與另一輛客貨車迎面猛撞，女司機的69歲母親在意外中喪生。

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記者：黃穎津

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