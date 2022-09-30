【險象環生】家長玩手機推BB車衝港鐵車廂　險人車分隔幸得乘客相助

▲ 疑有港媽推BB車衝港鐵車廂，險人車分隔。

衝閘門很危險，家長帶同小朋友更要小心！日前，有網民在將軍澳港鐵站，目睹一名年輕女生推著BB車衝港鐵車廂，情況危急，在車門關上的一刻，她竟發力將BB車推入車廂，未有伸手擋門，自己就定定在月台站著，人車快要分隔之際，幸得車上乘客相助令車門重開，化險為夷。

有網民在facebook群組「將軍澳主場」發帖，在星期一（26日）大約晚上10:10在將軍澳港鐵站月台，看見一幕很震驚的事，月台上有名年輕女生身邊有一架BB車，列車已駛至，乘客可上車，但該港女忘形玩手機沒立即上車，直至列車準備要關門時，她突然推BB車衝入車閘。

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推BB車衝港鐵車廂

目睹的網民仔細形容當時的情況，當嬰兒車前轆剛好推過月台幕門時，就開始關門，正常人如面當此情況會即刻拉回BB車出來，可是該女生沒有這樣做，而是繼續衝閘，她成功將BB車推入車廂，自己卻衝閘不成功，人車快要分隔。

當架BB車手推位過哂閘門嘅時候，度幕門已經差唔多關哂，但個女仔仲喺月台，正常反應梗係揾手攝住度幕門，度門就會重開，但個女仔竟然發力推架BB車入車廂之後立刻縮手……

目擊的網民驚訝該女生的行徑，未知她是否BB的媽媽，但相信她是孩子的親人，難以理解她未有好好照顧同行嬰兒。「BB車就入咗車廂，而佢就戇居居企咗喺月台……」。

乘客相助免人車分隔

幸好，車廂關門較月台閘門遲，車廂內的乘客在最後關頭用手擋車門，令車門跟閘門重開，該女生才可以上到車與BB團聚，否則該BB車會隨列車開走，女生就一人停留原站。

當時事出突然，樓主不能確實嬰兒車上有否BB，事後從其他目擊者證實該BB車有嬰兒，樓主質疑該女生不能好好照顧嬰兒，很擔心BB日後會遇到很多危險。

網民︰推嬰兒車要考牌

樓主的帖文描述得非常仔細，不少網民都想像到當時的情景，「睇你描述我都睇到一額汗」，斥責該家長「生仔要考牌，推嬰兒車要考牌，乘搭港鐵要考牌，使用扶手電梯要考牌」、「真係拎個B嚟玩，當個細路係乜」、「嘩呢個女……希望唔好係BB嘅媽媽」等。不少網民分享見聞，指有不少家長推BB車時都險象環生，更多留言點擊下圖︰

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責任編輯︰王明芳