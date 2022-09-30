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【強制檢測】鴨脷洲悅海華庭1座3人被罰1萬元　西灣河逸濤灣冬和軒2人被罰1萬元

社會 15:42 2022/09/30

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(資料圖片)

當局今日（30日）抽查西灣河逸濤灣冬和軒，其中2人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向該2人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:10】

當局今日（30日）抽查鴨脷洲悅海華庭1座，當中有9人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中3人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：余思嵐

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強制檢測 悅海華庭 鴨脷洲

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