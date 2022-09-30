【癌症殺手】大腸癌與飲食息息相關　醫生列6類危險食物應少吃

▲ 大腸癌與飲食息息相關，醫生列6類危險食物應少吃。（iStock圖片）

大腸癌是本港第2號癌症殺手，衞生署資料指出，不良的生活習慣是患上大腸癌的高危因素。台灣有醫生指出，除遺傳因素外，大腸癌與飲食息息相關，並總結出6類應該減少攝取的危險食物。

台灣五股翔展診所院長內科專科醫生傅裕翔於Facebook專頁，大腸癌初期症狀不明顯，如沒有定期檢查，發現時可能已發展到晚期，治療效果亦不理想。他提醒大冢要注重健康飲食，以下6類危險食物可免則免：

1.酒精

男性一天不超過兩單位，女性一天不超過一單位為上限。（一單位＝15克, 約一罐350毫升的啤酒或40毫升的威士忌）

2.油炸物

建議要控制每個月進食炸雞、炸薯條、鹽酥雞等油炸物的次數。

3.燒烤食品

高溫燒烤產生的酚類是大腸癌危險因子。

4.紅肉

少吃牛肉、豬肉、羊肉等紅肉。根據英國國民保健署建議，每日紅肉與加工肉品攝取不宜超過90克，建議控制在70克以下，可多攝取魚肉、雞肉，並注意蔬菜補充量。

5.加工食品

香腸、火腿、火鍋配料等加工食品多含有化學添加物。

6.發霉食物

很多人怕浪費，將食物發霉處切掉後，進行剩下的部分，其實肉眼看不見的細菌已污染食物，吃下肚有害健康。

傅裕翔又指出，年齡漸長、少運動、有病史、家族史、飲食習慣不良，以及吸煙喝酒的人士，都是大腸癌的高危群組，建議要定期進行檢查。

同場加映，12種食物預防大腸癌：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

影片推介：

根據衞生防護中心資料，大腸癌是香港第二位最常見的癌症。 在2019年，大腸癌佔癌症新症總數的15.8% 。

大腸癌的成因

大腸癌的高危因素包括：

高動物脂肪和低纖維(如蔬果)的飲食習慣

缺乏運動

家族中曾有人患上大腸癌或遺傳性腸病

結腸長期發炎（又稱潰瘍性結腸炎）或長出息肉

大腸癌的常見徵狀

大腸癌的常見病徵包括：

大便帶血（呈鮮紅或深紅）或帶有大量分泌黏液

大便習慣改變，如大便變稀或便秘

剛大便後還有便急的感覺，但不能排出大便

腹部不適(經常有胃氣痛、飽脹或胃抽筋的感覺)

體重無故地下降

以上提出的大腸癌徵狀可能與其他疾病的徵狀相近，因此如發現任何異常徵狀，應及早請教醫生。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣