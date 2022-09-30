  • 26°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 15:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潤肺養顏】入秋乾燥皮膚易缺水乾癢　中醫師推介養膚潤肺湯水

保健美顏 14:24 2022/09/30

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

入秋乾燥皮膚易缺水乾癢，中醫師推介養膚潤肺湯水。

秋季的氣候特點是乾燥，皮膚變得缺水乾涸，即使每日塗抹body lotion，滋潤持久度也會視乎產品和個人皮膚狀態有所不同。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」Instagram專頁發文，教大家用潤肺湯水，滋潤皮膚。

最新影片：

中醫理論認為「肺主皮毛」、「肺朝百脈，輸精於皮毛」。當肺宣降的功能失常，能導致血行不暢未能濡養肌膚，皮膚就會出現乾燥的狀態。肺臟「喜潤而惡燥」，適當滋潤肺臟就可減低秋燥對身體的影響，有助保持肌膚水嫩有光澤。

Cinci表示，從內在調理身體，適量飲用有滋潤作用的湯水，有助紓緩乾燥症狀。她推介「霸王花沙參玉竹湯」，養身養顏，對付乾燥天氣。（注：寒咳、脾胃虛寒、容易腹瀉者不宜飲用）。

點擊大圖獲取詳情：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

內容獲「中醫師梁尹倩」授權轉載。

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

相關文章

【秋季湯水】秋天乾燥易感冒咳嗽　中醫推介3款潤肺飲品一家大細可飲
16:57 2022/09/29
【秋季湯水】秋天乾燥易感冒咳嗽　中醫推介3款潤肺飲品一家大細可飲
【入秋食療】入秋乾燥對付燥邪　中醫師：生津潤肺首選雪梨百合【內附食譜】
17:26 2022/09/22
【入秋食療】入秋乾燥對付燥邪　中醫師：生津潤肺首選雪梨百合【內附食譜】
【清熱止痕】天氣乾燥皮膚又乾又痕　中醫推介茶療止痕紓緩主婦手【附做法 】
16:06 2021/11/24
【清熱止痕】天氣乾燥皮膚又乾又痕　中醫推介茶療止痕紓緩主婦手【附做法 】

你可能感興趣

【秋季湯水】秋天乾燥易感冒咳嗽　中醫推介3款潤肺飲品一家大細可飲
16:57 2022/09/29
【秋季湯水】秋天乾燥易感冒咳嗽　中醫推介3款潤肺飲品一家大細可飲
【入秋食療】入秋乾燥對付燥邪　中醫師：生津潤肺首選雪梨百合【內附食譜】
17:26 2022/09/22
【入秋食療】入秋乾燥對付燥邪　中醫師：生津潤肺首選雪梨百合【內附食譜】
【清熱止痕】天氣乾燥皮膚又乾又痕　中醫推介茶療止痕紓緩主婦手【附做法 】
16:06 2021/11/24
【清熱止痕】天氣乾燥皮膚又乾又痕　中醫推介茶療止痕紓緩主婦手【附做法 】
健康養生 養生 健康問題 食療湯水 食譜 中醫師 中醫 香港 Instagram

最高瀏覽

【離奇意外】離奇倒斃台北公廁身上遺字條 　港女生身份背景曝光
今日 10:44
【離奇意外】離奇倒斃台北公廁身上遺字條 　港女生身份背景曝光
【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀
17:00 2022/09/29
【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀
【結婚習俗？】準人妻被迫婚前入老爺房瞓一晚　未婚夫安慰︰爸爸為人很正直
16:55 2022/09/29
【結婚習俗？】準人妻被迫婚前入老爺房瞓一晚　未婚夫安慰︰爸爸為人很正直