【潤肺養顏】入秋乾燥皮膚易缺水乾癢　中醫師推介養膚潤肺湯水

▲ 入秋乾燥皮膚易缺水乾癢，中醫師推介養膚潤肺湯水。

秋季的氣候特點是乾燥，皮膚變得缺水乾涸，即使每日塗抹body lotion，滋潤持久度也會視乎產品和個人皮膚狀態有所不同。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」Instagram專頁發文，教大家用潤肺湯水，滋潤皮膚。

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中醫理論認為「肺主皮毛」、「肺朝百脈，輸精於皮毛」。當肺宣降的功能失常，能導致血行不暢未能濡養肌膚，皮膚就會出現乾燥的狀態。肺臟「喜潤而惡燥」，適當滋潤肺臟就可減低秋燥對身體的影響，有助保持肌膚水嫩有光澤。

Cinci表示，從內在調理身體，適量飲用有滋潤作用的湯水，有助紓緩乾燥症狀。她推介「霸王花沙參玉竹湯」，養身養顏，對付乾燥天氣。（注：寒咳、脾胃虛寒、容易腹瀉者不宜飲用）。

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內容獲「中醫師梁尹倩」授權轉載。

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：張沛