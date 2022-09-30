【美食速報】日本御結專門店進駐銅鑼灣崇光百貨　買2款產品即送棉質購物袋

▲ OMUSUBI 全新分店進駐銅鑼灣崇光百貨。（圖片由品牌提供）

百農社於2011年在香港開設首間店舖，於2022年創立了全新品牌「OMUSUBI」，繼今年 1 ⽉於中環國際金融中心商場開設首間分店，OMUSUBI 的第2間分店即將於銅鑼灣崇光百貨開幕，新店更推出多款單品及套餐！

為慶祝新店開幕，OMUSUBI推出多款單品及套餐，包括素食及香辛等系列的3款御結，與 新品日本產黑豚野菜味噌湯（六白黑豚使用）作配搭。新店同步推出限定三重賞優惠， 為客人帶來驚喜。

日本產黑豚野菜味噌湯以根莖類蔬菜、豬⾁為基底，配搭日式高湯烹煮而成的日本湯品，選⽤了日本產六白黑豚肉烹調。以「日本三大七味粉老舖」之⼀，八幡屋磯五郎的七味粉點綴，添上微辛滋味。

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九州三池產辛口高菜御結與博多品牌「博多之味 yamaya」合作的出品，加入了唐辛子醃製的辛口高菜是九州名物，帶有微辛的鮮香和⿇油風味，選用九州產高級三池高菜，開胃又清爽。

青唐辛子味噌辛香燒牛舌御結以將仙台名物⽜舌以鹽燒烹製，再配上青唐辛子味噌口味的「南蠻味噌」，牛舌以前舌部分厚切成粒狀，味道微辣又治味，與白飯⼀同品嚐，風味更佳。

紅雪蟹柳特濃海膽醬御結則加入高比例海膽蓉，把海膽的口感如實呈現，餐廳指海膽已作全熟加熱處理，大人和小朋友都可以吃得安心安全，餡料拌入紅雪蟹柳，令口感更豐富。

新店限定三重優惠

為慶祝銅鑼灣崇光百貨店全新開幕，由9⽉30⽇⾄10⽉6⽇特別準備了新店限定三᯿賞優惠：

第⼀重賞：凡購買任何御結可以優惠價$30換購任何1款湯品（3選 1，價值$48）

第⼆重賞：凡購買任何便當送⾃選鋁罐飲品1款 (價值$17)，另可以優惠價$30換購任何 1 款湯品 (3 選 1，價值$48)

第三重賞：凡購買任何兩款或以上產品，即送OMUSUBI由著名⽇本創意總監佐藤可士和先生設計商標之棉質購物袋 (價值$120)

銅鑼灣新店地址： 銅鑼灣崇光百貨地庫2層17號舖

營業時間： 星期一至日10:00-22:00（以崇光百貨營業時間為準）

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責任編緝：蕭雅文