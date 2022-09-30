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【愛情陷阱】女方4年內流產5次　分手後被前男友告上法庭討12萬

健康 17:07 2022/09/30

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

女方4年內流產5次，分手後被前男友告上法庭討12萬。

女生帶眼識人很重要！河南一對已同居4年的情侶，交往期間女方一度5次流產，男方先後轉帳4萬人民幣、聘禮8萬人民幣，合計約12萬元予女友，惟2人最終亦走不下去，分手收場。而男方其後則以雙方未有領證結婚為由，要求女方退還過去曾轉帳的金錢，被拒後更不忿將事件鬧上法庭。

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據了解，該對情侶分別為劉姓男子和張姓女子，二人原本為同事關係，於2017年結識，未幾即踏入愛河，並很快共赴同居。期間張女曾5次流產，未知是否出於安撫，劉男曾分數次轉帳了12萬人民幣給女方。豈料，二人最終於2021年分手，劉男其後認為2人沒有結婚，便要張女返還12萬人民幣，但遭到對方拒絕，只好將事件訴諸到法院。

法院法官裁決時表示，雙方雖未辦理結婚登記，但張女多次流產身心遭受創傷，轉帳多為生活花費，最後判決，張女返還劉先生聘禮1.5萬人民幣。劉男不服提起上訴，法院二審駁回上訴，維持原判。

有關事件曝光後，當地不少網民均對男方的行徑十分不屑，紛紛留言批評，「怎麼忍心張口要的呢？」、「啥？還要還！不應該巨額賠償麼？」；有人亦慨嘆女生真的要愛惜自己，「流一次就該跑了  何必深陷泥潭」。

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責任編輯：羅嘉欣

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