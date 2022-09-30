【奇葩鄰居】老婦抱孫別人家門口小便　訓練孩子戒尿布常赤裸下身

▲ 呢個外婆特登抱個孫去屋企斜對面嘅鄰居門口小便，佢嘅缺德行為成條街都知。

正所謂守望相助，遠親不如近鄰，不過遇到奇怪鄰居確實令人頭痛，有台媽對鄰居兩婆孫的行為極度反感，控訴3宗罪；抱孫在別人家門口尿尿、訓練小孩戒尿布常常下體赤裸，以及大聲唱兒歌說故事給街坊鄰居聽，就算她明示暗示也沒有用，惟有放上網發洩一下情緒。

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日前，有台媽在社交平台facebook的「爆料公社二社】發帖，主題是「我家對面的奇葩鄰居」，並貼上兩婆孫4張相片，更hashtag他們的厭惡行為，

#帶小孩到別人家門口尿尿

#在門口處理小孩炸屎尿布??

#隨時直播別人家實況??

#整天大聲唱兒歌說故事給街坊鄰居聽

該台媽表示那個外婆經常趁那戶的鄰居不在時，便帶孫子到那一戶的門口小便，但她們的家正正在斜對面，走路也不用10秒，有網民好奇問她是否兩婆孫家裡沒有廁所？

有喔，但是在門口訓練小孩戒尿布，常常下體赤裸，這次直接去對面鄰居門口施肥。

其實兩婆孫的惡行，不少街坊也知道，就算向該外婆明示暗示也沒有用，台媽表示可以接受孩子偶爾貪玩忍不住在路邊尿尿，但現在卻是大人的問題，為了幫小孩戒尿布，然後抱他去別人家尿尿，這真的無法忍受，讓小孩下體赤裸在門外走動，作風算是野人的一種，

我不是被尿尿的鄰居，不然我一定報警。

貼文一出，即掀起熱議，有網民建議樓主應該安裝閉路電視，終有一日到樓主家門施肥，而不少網民覺得兩婆孫沒有公德，「公德心是被狗啃了嗎？」、「一堆大人喜歡把小孩當野生動物養，教小孩到處亂尿亂大，台灣就在人口少了，還一堆那種沒衛生智商堪憂的」。

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編輯:王明芳