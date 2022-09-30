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【PUMA送衫】GIVEAWAY一連兩日　開倉勁多衫褲任揀任換【即睇地址】

社會 13:07 2022/09/30

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

PUMA今日舉辦以物換物的活動。（吳卓峰攝）

香港每天有近400公噸紡織廢料被送到堆填區，十分可惜。全球知名運動品牌PUMA是今日（30日）再有非牟利活動「以物易物」PUMA SWOP SHOP，市民可以攜帶至少一件條件良好的運動服和運動風格衣物，便可以物換物，或者換取PUMA的一手新衫。

PUMA今日舉辦以物換物的活動。（吳卓峰攝）

TOPick記者現場觀察，客人只須攜帶任何夏天上衣或短褲類到場，經檢查後證明服飾仍企理乾淨，即可換領場內任何一件PUMA樣辦一手夏季衣服，或其他客人帶來的夏季服飾，價值$50。

如客人帶來冬季長褲、衛衣和外套類，可換領場內任何一件PUMA樣辦一手冬季衣服，或其他客人帶來的二手冬季服飾，價值$100。如換走的衣服價值多過帶來的二手服飾，客人可以補錢。

現場所見，服飾種類包羅萬有。有PUMA樣辦夏季T恤、短褲、CAP帽等；也有冬季外套、衛衣、長褲等款式，部分款式更是PUMA聯乘限量版款式。

至於客人帶來的二手衣服，經檢查後就會即時放入場內，記者見到有歐聯球隊利物浦印字球衣、NIKE或Adidas運動服，以至名牌服飾都有，客人可以尋寶。

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活動詳情:

地點 :上環德輔道33號1樓Soho House – House Studio

日期 : 9月30日(12時至下午7時) , 10月1日（上午11時至下午5時）

地點 : 九龍灣常悦道11號Centre Parc 1樓

日期 : 10月5及6 日(上午11時至下午7時) , 10月7日（上午11時至下午3時）

 

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記者：吳卓峰

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