【浪子回頭】周汶錡騷溫馨全家福賀結婚10周年　選擇原諒丈夫偷食挽救婚姻危機

▲ 周汶錡晒一家四口合照慶祝結婚10周年。

名模周汶錡（Kathy）與法籍丈夫Julien Lepeu於2012年結婚，二人婚後育有一對混血兒子7歲Jacques及5歲Avner，Kathy不時分享一家四口合照大晒天倫樂。時光飛逝，原來不經不覺已經結婚10周年，Kathy在社交平台上載一張全家福慶祝錫婚，留言寫道：「🎉Happy 10th Anniversary ❤️ #929」

相中見一家四口擁作一團，Kathy攬住三位「情人」一臉幸福，囝囝更幫手捧住一大束紅玫瑰，隔住屏螢也感受到份溫馨！

【背妻偷食】法籍老公出軌後周汶錡首開腔原諒 Kathy：我倆仍然相信「愛」

偷食斷正

Kathy與法籍丈夫Julien的一段婚姻曾經歷「7年之癢」考驗，2020年3月Julien被拍到在距離淺水灣寓所只有5分鐘車程的深水灣，跟一名貌似Mandy Lieu的外籍女於茶座約會，期間二人親嘴斷正，婚姻亮起紅燈。Kathy對於丈夫偷食，當時僅向媒體表示：「唔好問我！」

▲ 周汶錡晒出一家四口合照慶祝結婚10周年。（Instagram圖片）

不久，Kathy在社交平台開腔，暗示原諒丈夫，並表示仍然相信愛：

感謝我的家人和朋友，這些年來大家一直很關心我，愛護我。不好意思，最近讓你們擔心了！這是一個人生重要的功課！我們會努力把功課做好，從中學習，領悟，進步！我倆仍然相信「愛」能改善彼此關係，也是化解問題的源頭力量！日後我們仍然會努力，為孩子、為家庭、為對方，互相珍惜，一起進步！實在感恩，我們生命中已擁有許多！疫情在前，希望大家都好好持護身心健康! 愛你們！🙏🙏 🎂Happy 3rd birthday to our wonderful son 😘 Love you

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從良做好丈夫

曾經有段時間，Julien甚少出現於Kathy社交平台，大部分為兩名寶貝仔及工作照。

如今事過境遷，Julien從良做回好老公，早前舉家飛到其家鄉法國旅行度過炎熱的暑假，見Julien不時現身Kathy社交網，與兩名兒子親子樂，「曝光率」比之前高。

▲ 乘搭私人飛機遊法。（Instagram圖片）

【背妻偷食】周汶錡丈夫珠寶世家出身 比太太年輕3歲曾埋怨被管束太多

Julien出身珠寶世家

來頭不少的Julien Lepeu，出身珠寶世家，其父親Richard Lepeu為全球第二大奢侈品代理商Richemont的高層，年薪高達352萬歐元，而母親為一位珠寶鑑證員。

而Julien於大學畢業後，加入意大利高級珠寶品牌Pianegonda工作，更擔任經理一職。他曾經對媒體說：「由於法國的生活節奏比較慢，留在當地工作，人會變得好懶散，故此7年前便決定來到香港發展。」

Julien於2002年從法國來港工作，擔任飾物店AGATHA市場經理，因而邂逅Kathy，二人於2006年發展成為戀人。

外型俊朗的Julien異性戀不俗，2009年他於尖沙嘴某酒吧被撞破跟女歌手張羽希約會，有指他以「my girl」介紹女方，兩人到海旁散步時，Julien突然攬錫張羽希。當年Kathy出言維護Julien，跟媒體強調「我哋冇嘢」。

可能文化差異的關係，Julien曾經埋怨Kathy「管得太多」，平時Julien給予她很多空間，她出外跟朋友吃飯，Julien不會特別多問。

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