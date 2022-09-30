【校長專欄】幼兒學校校長解構BB運動5大益處　增強認知發展提升學習能力

▲ 嬰幼兒運動可增強認知發展提升學習能力。（學校提供）

爸爸媽媽你們愛做運動嗎？原來嬰幼兒同樣喜愛運動。你們日常又會與他們做那些運動呢？嬰兒按摩、健體球或感覺統合等，都是學校老師常常會與嬰幼兒進行的運動，它們可以帶給嬰幼兒許多裨益。若我們能與嬰幼兒進行適切的運動，便可以幫助他們獲得以下身心發展五大益處。

增強肢體及感知發展

嬰幼兒隨著月齡的成長，身體大小肌肉都在不斷發展，每一個簡單的動作都是嬰幼兒的重要進程，例如：嬰兒學習翻身，老師會透過嬰兒按摩刺激及強化腰背肌肉，讓嬰兒從觸感中感知自己的身體，他們便會自然地重複作翻身運動，促進身體進入另一個發展進程。

在感知發展方面，嬰幼兒運動時大腦會接收很多感覺刺激，這些刺激可促進嬰幼兒前庭平衡覺、視覺、觸覺等方面的感知發展。在學校日程中，老師會以健體球與嬰幼兒進行翻筋斗的運動，讓嬰幼兒前庭獲得充足的刺激，促進平衡覺發展，對嬰幼兒日後開步學行時的平衡感有很大幫助。

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促進腦部及認知發展

運動可以增加血液循環，使供應腦部的血液和氧份增加，讓腦部有足夠的營養促進腦細胞正常發育。此外，嬰幼兒運動時身體各部份都會獲得許多刺激，在大腦內產生大量連結，增加神經線與身體各部份的網絡，能幫助知識與技能結連及統合，有效提升學習能力。

強化心肺功能增強健康

運動能促進心肺功能，增強血液循環，新陳代謝加快，讓心肌發達，肺活量提高，呼吸器官功能增強，有效預防呼吸道常見病。例如：跑、跳、爬行等活動已足夠強化嬰幼兒的心肺功能。適量的運動又能讓嬰幼兒吃得更多，吸收充足的食物營養有效增強身體抵抗能力。

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幫助穩定情緒、心情愉快

運動時會刺激腦內分泌一些使人產生愉悅感覺的物質，能讓嬰幼兒心情愉快及歡樂。此外，運動還能有效幫助釋放及耗用嬰幼兒精力，即家長常說的「放電」，以讓嬰幼兒能睡得更多，更能容易入睡，普遍有飽足睡眠的嬰幼兒情緒都較穩定。

提升社交能力

隨月齡的增長嬰幼兒開始透過運動開展與人交往，在運動中除了語言還可以是非語言的互動，例如：在拋接球的過程可產生社交場景。在運動中學習守規及跟從指令，從中獲得樂趣及學習人際互動，與同儕共同成長。

運動是嬰幼兒成長的重要元素，對他們發展有莫大幫助，就讓我們一起好好抓緊這個發展的黃金階段，通過運動推進嬰幼兒的身心發展吧！

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