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【秘密任務2】玄彬自小看港片深受影響　韓國男神承諾來港見粉絲

娛樂 13:37 2022/09/30

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玄彬最難忘戲中用烏蠅拍對敵。

韓國男神玄彬3月跟孫藝珍結婚，新婚5個月後，將為人父的玄彬，跟柳海真、林允兒演出新戲《秘密任務2》，這也是玄彬跟二人再度合作，自然默契十足。玄彬接受越洋專訪，亦對今次演新片印象深刻。

在首集《秘密任務》，玄彬要應付不少動作戲，如有用廁紙擊退敵人，成為深刻場面，故今集亦思考如何利用一些在日常生活中會出現的物品，去融入動作場面中。

《秘密任務2》在韓國甚賣座。

難忘用烏蠅拍

玄彬表示：「演出動作片時，我個人更關心的是設計一個不止是單一樂趣的動作場景，大家都覺得《秘密任務》的招牌動作戲（用廁紙擊退敵人）會在第二集繼續下去就好了，所以繼廁紙動作戲之後，再次利用日常生活中常見的物品，便是「烏蠅拍」製造了動作場面。

提到是否有喜歡看香港的動作片及演員，玄彬稱：「因爲從小時候就是看著香港電影長大的一代，所以很難選出一部作品或演員，我喜歡的演員和電影作品太多了。 現在也經常看很多作品，每次看到的時候都會覺得很熟悉。」

《秘密任務2》

說到跟女主角允兒的對手戲，他最難忘是：「電影中Jack （Daniel Henny飾演）第一次進入鎮泰的家，敏英（林允兒）對Jack一見鍾情的場面，站在鐵令的立場上，感到有點遺憾，是我記憶深刻的場面。」

婚後的玄彬，希望有更多新的挑戰給予觀眾驚喜。「如果有新的故事可以展現給大家，無論任何類型或角色，我都想挑戰。即使是過去曾經扮演過的角色，也可以重新詮釋後，或者可以從其他角度展現給大家。」

玄彬坦言看港片長大。

2019年曾來港舉行粉絲見面會，玄彬稱記憶至今還歷歷在目，轉眼已經過了3年，他暫未能來港，但希望透過《秘密任務2》和香港粉絲「打招呼」，並承諾將在香港與影迷見面。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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