【星級媽媽】謝安琪首度母女檔拍廣告　Kay讚女兒Kakaball夠專業

▲ 謝安琪跟女兒Kakaball擔任自家品牌模特兒。

由謝安琪（Kay）主理的生活選物品牌推出新產品，再度與設計師Rex Ko聯乘，推出全新親子服飾系列「今天，我要帶媽媽去草地和火星探險」。簡潔的服裝風格配上跳脫童趣的系列名稱，一切都是源自於Kay一晚與女兒Kakaball的對話。

Kay透露某晚愛女Kakaball好奇地對她發問：「我長大後會怎樣？」不希望以含糊答案回答女兒的Kay，認真地告訴女兒，成長中的小朋友也可以學習聆聽自己的內心，從小習慣好好為自己做適合的決定：「你想成為怎樣的人、過怎樣的生活、跟誰交朋友，長大後要繼續學習閱讀自己的心意，跟隨心裏的想法去做好。」

Kay表示感覺這夜與Kakaball的對談很有趣，便把這晚的對話寫成一首詩送給女兒，遂聯同Rex以此為靈感，構思出今次的童裝系列。

▲ Kay與Kakaball均以一頭攣髮造型登場，原來這個髮型是謝媽媽年輕時的造型

陪孩子一同成長

Kay認為要適時放手讓小朋友當家作主，自己則如隊友般陪伴孩子經歷、探索和成長。故此，系列以小朋友的視點為主導。

首次與媽媽一同工作的Kakaball表現得甚為專業，即使要在陽光耀眼的郊外，頂着酷熱的氣溫，更換多套服飾來拍攝造型照，Kakaball亦毫無怨言，她甚至表示要將這次當模特兒所得的報酬，全數給予媽媽，非常窩心。

對於跟女兒的第一次合作，Kay亦大讚Kakaball專業：「拍攝這天的天氣真的很熱，大家也要不停喝水補充水份免得中暑，但即使陽光剌眼得令雙眼睜不開、汗流浹背，但她仍然很努力聽隨攝影師的指示去拍攝。」

雖然Kakaball如此賣力，不過提到這次「演出」的酬勞，Kay笑言就只有雪糕及珍珠奶茶：「我很感謝她，所以我會將自己杯雪糕也給她食。」

Kay透露拍攝時二人要於一條崎嶇的石仔路上行走，由於石頭不穩固，Kay自言自己行走時亦要相當小心，所以一度擔心Kakaball能否站穩，豈料她卻是行走自如。

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不禁令感性的Kay聯想到：「有時候我們會以為是我們在帶領着小朋友， 但其實有時候小朋友會比我們想像中勇敢，而且他們面對自己的人生時，會有很多你意想不到的方法，可能會比你更聰明。所以當下的我，見她行得如此自如，覺得有一種『你很棒，你已學會了行，你可以了，我對你有信心』的感覺。」

是次Kay與Kakaball均以一頭攣髮造型登場，原來這個髮型是謝媽媽年輕時的造型，Kay表示小時候仰望媽媽，覺得她的一頭卷髮很美，所以當時自己也曾要求媽媽帶到同一間髮型屋，電上一樣的曲髮。

小朋友是隊友

意想不到的是，多年後自己的女兒，竟然天生擁有一頭同樣的曲髮，Kay說：「有時你期望將來，或是仰望一些比你有經驗的人時，會是一種方向，但有時候當你成為了家長，一個新生命加入你的人生後，她也可能會是你另一個方向。」

Kay指有時候作為父母，可以嘗試視小孩如隊友，一同探索這個世界，就如這次Kaytiquette的攝影主題般，以小朋友的視覺，牽著媽媽的手，帶著自己喜愛的玩具和裝備，到草地遊玩，去呈現一種冒險精神，跟小朋友一同去探險。

她說：「除父母覺得是他們帶領小朋友去認識世界外，其實也可以想像，你跟小朋友是隊友，穿上同樣的服飾，你就是她最好的夥伴，一同出發探索這個世界。不僅只是你帶領着她，其實她也會用好的方法去支持你，帶給你大量的愛，與你以另一角度去欣賞世界，這個是我當上家長後最深刻的感受。」

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