【不老男神】61歲劉德華凍齡6大秘訣　戒凍飲30年一款食物做早餐

▲ 61歲劉德華凍齡6大秘訣。

本周二（9月27日）是天王劉德華的61歲生日，近年華仔工作依然忙碌，其官方網站最近就公開了一段華仔一日行程的影片。片中華仔拿著壽包作勢進食，精神充沛，看來相當有型，不負凍齡男神之名。而台灣營養師高敏敏亦分享了劉德華6大養生秘訣，由飲食作息到運動拆解華仔的不老原因。

最新影片：

劉德華一向敬業嚴謹，從最近生日影片公開華仔一日行程，顯示他工作行程仍十分忙碌，但華仔也透露，即使在開工日子亦會睡足8小時，注重養生。而片中他拿著壽包的樣子，看來神采飛揚，完全沒有「登六」（滿60歲）的感覺：

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台灣營養師高敏敏就在Facebook分享了「61歲不老男神劉德華 華仔 拚命三郎又能不老凍齡的養生6秘訣」，分析整理了他即使步入中年，還能如此身強體壯的飲食生活秘密，點擊下圖了解更多：

1. 不喝冷飲

華仔30年以來堅持以熱飲取代冷飲，因爲熱飲能幫助血液循環。

2. 晚上7時後不進食

除了19:00後不進食之外，早餐前應有至少10小時空腹，讓食物完全消化完畢減少腸胃負擔。高敏敏指出，概念有點類似執行輕斷食，讓空腹的時間長、更有利脂肪燃燒。

3. 每餐7分飽

維持每餐7分飽，遵守不把胃撐大、不暴飲暴食的原則，並在固定的時間內吃完晚餐，也放慢吃飯速度。

4. 堅持盡量茹素

華仔從2013年開始茹素，只有在拍戲時會吃少量的雞肉及乳酪。

5. 執行有氧運動

平日勤做30至40分鐘的有氧運動，以及胸肌、腹肌訓練，維持體能的彈性與平衡，也避免運動倦怠與停滯期，延緩老化。

6. 吃優酪乳麥片

將優酪乳麥片當做早餐享用，補充膳食纖維之外，也能攝取優酪乳的益生菌。

除了上述養生6個秘訣外，營養師高敏敏也建議，大家可多吃蔬菜、高纖食物，並選擇需要多咀嚼，增加飽足感、不易暴飲暴食。而纖維也有助腸道健康、有效排出代謝廢物。

文章獲營養師高敏敏授權轉載，原文內容見此

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責任編輯：羅嘉欣