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【最新疫情】新增4,023宗確診　再多8名染疫患者離世

社會 16:53 2022/09/30

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本港今日（30日）新增4,023宗確診個案。（陳國峰攝）

本港今日（30日）新增4,023宗確診個案，包括3,810宗本地感染個案及213宗輸入個案，另錄得8宗死亡個案。

院舍方面，有3間安老院舍及4間殘疾院舍共7名院友及1名員工確診，致39名院友及1名員工需檢疫。

學校個案方面，昨日共呈報405宗確診個案，分別有342名學生和63名教職員確診，涉316間學校，4間學校共4班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

Omicron變異病毒株新亞系方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月21日至27日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.6%及87.9%。

截至今日（30日）凌晨，共有1,762名確診患者留醫治療，當中有159名新增確診病人。新增呈報4名危殆病人及1名嚴重病人，現時合共有38名危殆及23名嚴重病人，當中7名危殆病人正接受深切治療。另外，210名病人康復，當中175名病人出院。  

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責任編輯：黃悅晴

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