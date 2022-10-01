【分身家】30+港男勤力顧家孝順父母 爸爸將房子轉名細佬：有樓唔好爭

▲ 爸爸將房子轉名給小兒子，引發大兒子夫婦關係欠佳。

羅師兄一向認為造成以及解決家庭問題，最大的因素，在於金錢。或者你會說「羅師兄，你太銅臭啦，親情點可以用金錢去衡量或者取代呢?」抱歉，要是你真的這樣認為，我只好告訴你，現今社會又或是在我面對過的案例中，親情如同人情有時真的薄過紙，要是你跟家人關係很好，互助互愛，這實在是你的福氣，要多加珍惜。今天我要分享的這位L先生，我相信親情對他來說，是人生的一道坎，縱然你告訴他出口在那裡，他也走不出去，是的，就多少也是天命。

L先生，身高略胖眼小唇厚，三十多歲，跟太太育有一子一女，建築行業中層，數年前購入二手樓上車，收入扣除一家開支以及供樓後，還得要照顧兩邊老人家，已是所餘無幾，大時大節也實在吃力。就如L先生所謂，最怕有病又或是被炒，無疑香港就是一個這樣壓力大的地方。

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八字離婚點睇

L先生: 「最近我同太太吵大鑊，我想知我會唔會離婚呢?」

羅比: 「你八字妻星入妻宮，大運同原局都無沖無破，仲要係用神，理論上老婆幾好個喎，不過出年卯年沖夫婦宮用神，的確要注意一下(夫婦宮為酉)。但重點係你比劫同印星都好旺，有時真係唔好太主觀喎，可以嘅話有時聽下老婆講啦。」

L先生: 「我都已經算好聽我老婆話喇，不過我底線係唔好影響我同我屋企人既關係。(你屋企人?你老婆都算係個喎。)最近因為我老婆就我阿爸對遺產分配既問題有意見，我夾咗喺中間，唔通話我阿爸咩，咪同老婆嘈左幾句咯。」

羅比: 「因咩事呢?」

L先生: 「我阿爸一直都好錫細佬，佢直頭有D縱壞佢既情況，我出黎社會時細佬仲讀緊書，屋企好多開支係我負責。然後儲錢買樓，都係兩公婆儲蓄，都唔敢問阿爸阿媽。但係阿爸近年身體唔好，佢見細佬又唔係好掂，同前妻生左個女，依家成日做散工，所以決定將層樓轉佢名，話我同老婆都有樓，收入又穩定，就唔好同細佬爭。但係阿爸阿媽就係好錫佢同埋佢個女，我個兩個，就成日搵位話佢地……我老婆有晚抵唔住頸，同佢兩老嘈大交，我當下以大局為重，無幫到老婆，仲話當面話佢好介入我地既家事……」

羅比: 「咁你依家係同老婆冷戰緊?瞓緊廳定廁所?定同工人姐姐瞓?哈哈……(L先生係我多年朋友，所以開個玩笑等佢唔好咁內疚啦)」

L先生: 「咪玩啦大師(澄清，我只敢當師兄)......依家係外父外母屋企瞓緊，老婆話想同我離婚，佢外家呢次出面保我，我真係好感動。我承認，老婆忍左我好多次，我細佬娶老婆既禮金，以至到佢部車，我都有借錢俾佢，一分錢無還過。我爸媽仲幫住佢，更唔好講我一直都有俾佢地(爸媽)家用，佢地個邊屋企壞電器都入我數。但我就係唔知點解，對住阿爸同細佬佢地，真係硬唔下心腸，總覺得自己做阿哥付出係應份既，可能自細阿爸好權威，又或者我真係前世欠左佢地。」

八字中點睇原生家庭帶來煩惱

羅比: 「呢點我都部份同意既，人與人之間既關係，好難做到好平衡，總會有一方付出多D，或者呢個就係所謂既家人債。你月柱干支都係印星，好易係媽寶男，自細就好依賴爸媽幫你做決定，但係月柱又係忌神，所以父母同兄弟(比劫)都容易令你破財同帶黎煩惱。老實講，我唔鍾意介入人家事太多，但長此下去，對你自己家庭相當不利。不如你同太太商討下，點樣解決好 D啦。」

L先生: 「咁命理上有咩方法可以幫到我呢個情況呢?」

羅比: 「第一當然係唔好同住啦，但唔係叫你唔孝順父母啊，兩回事。第二係唔好再借錢俾細佬喇，一黎你個局散財就易，等人還錢就難喇。另一方面，你咁助長佢依賴性，長久係害人亦害己啊。第三，你三十幾歲，有時都要有自己既立場，尊重父母既同時，太太都一樣要尊重，甚至你既小朋友……唔好丙咁一意孤行喇，好男人同好老公係有分別架!至於穿戴上，左手戴黃晶啦，黃虎眼石啦，唔會太貴。另外，做多D運動，咁樣對你運程同思考都有幫助。」

L先生聽了後，當晚買了紮花回家道歉，之後好像得到太太原諒，至於他父母和弟弟方面，還未有新消息更新。(羅師兄能得到他的允許寫這篇文章，大家想必也明白箇中原因。我還是多少介入了，但做這行也是難免的，用心行善自己知就是了。)

羅師兄認為，錢並非萬惡之源，佢其實只係交易工具。人心裡的貪婪，怨恨，愚昧執著，才是煩惱罪惡的根源。是的，天命人皆有之，也就是命理學上的定數。而在佛家思想中，我認為就是業力和因果的關係。(首先，本人絕非佛學大師，不敢妄言論道，只是個人的一孔之見分享)今世你所看到的不公，或許在前數加前來一起看後，著實也是有其因果的。這說並非為所有無能為力或不義不公之事開脫，但畢竟現在所作，也是未來結果的前緣。做好現在的自己，就是為過去以至未來自己負上最好的責。

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