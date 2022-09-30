【最新疫情】餐飲處所每枱最多可坐12人　酒吧每枱放寬至6人維持快測要求【不斷更新】

▲ 本港疫情持續。（陳國峰攝）

本港醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗今日（30日）出席記者會，講解最新的疫情發展。

【15:23】

李夏茵說，安排確診旅客原址檢疫理念與安排家居檢疫一樣，她又說，輸入個案中較少重症，原則是希望病人在適合的地方接受適合的治療。李夏茵指，當局已平衡風險及利益，認為將確診病人由酒店搬到其他地方，若有閃失可能致疫情蔓延，因此希望減低接送。

對於有專家指可取消「安心出行」，李夏茵解釋，政策設計是用作保護高危群組，即一老一幼，而目前有關群組的接種率尚有上升空間。

【15:14】

李夏茵宣布，由10月6日起放寬社交距離措施：

餐飲處所每枱人數上限，由8人增加至12人

所有表列處所每組活動人數上限，由8人增加至12人，涉美容院、健身室、卡啦OK等

酒吧、酒館、夜店、夜總會每枱人數上限，由4人增加至6人

宴會人數由120人增加至240人

取消郵輪公海游熔斷機制

另外，當局容許旅客確診後留在原本入住的酒店檢疫，李夏茵指，目前已聯絡60多間原檢疫酒店，有約一半願意接收確診人士。當局今亦會向2,000多個酒店發放「酒店業從業員健康指引」，亦將會派員到酒店詳細解說接待確診者的詳細安排，為酒店業復甦做好準備。她又說，「0+3」措施目前只實施數日， 數據不足以證明是否要再調整入境政策，強調當局希望精準抗疫、有序放寬。

【15:10】

鄧耀鏗指，會逐步調整公立醫院人手、病床及服務量，服務更多非新冠病人；另外，亞博館今日起轉為備用狀態，詳情即看：【下一頁】

【15:05】

徐樂堅指，本港過去一周疫情穩定，本地個案約3500至4200宗，平均每日3700宗；輸入個案則由117至245宗不等，每日平均180宗，佔本港每日整體個案約3%至5%，入境後75%個案要3日內揪出。

他又說，學校呈報個案數字緩緩下降，變異病毒株BA.5每日佔本港個案約85%，相信已到平穩狀態。

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記者：黃悅晴